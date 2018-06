Torra diu que restituirà Turull i Rull quan el seu nomenament pugui ser efectiu

El president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar ahir una carta als diputats de JxCat Jordi Turull i Josep Rull a la presó d'Estremera en què es compromet a tornar-los a fer consellers tan bon punt pugui efectuar-se. «El meu propòsit, que per escrit i de manera solemne us vull expressar, és que en el moment que pugui fer efectiu el vostre nomenament sereu immediatament incorporats al si del Govern de Catalunya», els diu a la missiva, tot apuntant que el Consell Executiu que acaba de nomenar «segur que tindrà present cada dia» aquesta situació mentre ells no puguin tornar a ser consellers. El president explica als dos diputats que, malgrat que els va incloure en el seu govern inicial, s'ha «vist obligat a nomenar un nou Govern per desbloquejar la situació provocada pel Govern espanyol de manera il·legal».