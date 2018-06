Cap de setmana sense víctimes mortals a les carreteres i autopistes de Catalunya

Cap persona ha perdut la vida a les carreteres i autopistes catalanes aquest cap de setmana, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT). Pel que fa a la mobilitat, les retencions més destacades en l'operació tornada d'aquest diumenge a l'àrea metropolitana de Barcelona s'han registrat a l'N-340 al Vendrell (8 km), a Bellvei (2 km) i a Altafulla per accedir a l'AP-7.

Els vehicles també s'han aturat a la C-65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro en direcció a Vidreres, on les cues han arribat als 3 quilòmetres. A causa d'un accident també s'han fet cues a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit sud (2,5 km). També hi ha hagut aturades a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet (4 km) en direcció Abrera, a la B-30 a Cerdanyola del Vallès per enllaçar amb l'AP-7 i la C-58, i a l'A-2 a Pallejà (3 km) en direcció Barcelona.