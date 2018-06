Els consellers del Govern de Torra prenen possessió i s'aixeca el 155 després de 7 mesos

Els 13 consellers del Govern presidit per Quim Torra van prendre possessió ahir després de set mesos sense un Consell Executiu en actiu i amb normalitat. Amb aquest acte, celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, les mesures derivades de l'article 155 de la Constitució queden sense efecte i decauen, ja que hi ha un nou Govern nomenat i en vigor.

Els consellers van prometre «complir fidelment d'acord amb la llei les obligacions del càrrec al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya», sense esmentar ni la Constitució ni l'Estatut.

La presa de possessió del Govern va tenir també espai per deixar protagonisme als polítics independentistes que estan a la presó i als que són a l'estranger. De fet, els seus familiars van ser presents a les primeres files i alguns van participar en l'acte llegint cartes escrites per a l'ocasió de Carme Forcadell, Lluís Puig, Josep Rull, Jordi Turull i Toni Comín, i un llaç groc va estar durant tota la cerimònia en la primera de les cadires reservades per al Govern. D'aquesta manera, la sobrietat de la presa de possessió del president de la Generalitat va deixar pas a l'homenatge als presos i als qui estan fora de Catalunya.

Després de la lectura de les cartes, el secretari del Govern, Víctor Cullell, va llegir el decret de nomenament i, un per un, els consellers van prendre possessió del seu càrrec, utilitzant tots el mateix prometatge. «Prometeu complir fidelment d'acord amb la llei les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?», els va preguntar Torra davant del president del Parlament, Roger Torrent, pel que van respodre «sí, prometo».

El Consell Executiu estarà format per 13 persones: 6 dones i 7 homes. El titular d'Economia i Hisenda i vicepresident de l'executiu serà Pere Aragonès. Elsa Artadi ocuparà la conselleria de Presidència i serà portaveu del Govern. Ernest Maragall liderarà l'àrea d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Miquel Buch capitanejarà la cartera d'Interior, i Josep Bargalló, la d'Ensenyament. Alba Vergès s'ocuparà de la conselleria de Salut, i Damià Calvet de la de Territori i Sostenibilitat. Laura Borràs s'encarregarà de Cultura, i Ester Capella, de Justícia. Chakir El Homrani serà el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i Àngels Chacón, d'Empresa i Coneixement. Finalment, Jordi Puigneró liderarà l'àrea de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà, la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.