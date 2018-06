El Govern del Moviment 5 Estrelles i la Lliga pren possessió a Roma

El nou primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va prendre possessió del seu càrrec divendres juntament amb els ministres del seu govern de coalició entre el Moviment 5 Estrelles (M5S) i la Lliga davant del president de la República, Sergio Mattarella.

També van prendre possessió dels seus càrrecs els líders de les dues formacions més votades en les eleccions del 4 de març passat. Luigi di Maio es convertirà des d'ara en viceprimer ministre i titular de Treball i Desenvolupament Econòmic, mentre que Matteo Salvini serà també viceprimer ministre i s'encarregarà de la cartera d'Interior. El primer a jurar el seu càrrec davant el cap d'Estat va ser Conte, i tot seguit ho van fer el mateix Salvini i Di Maio, que van estar conversant i intercanviant bromes en els moments previs a l'acte.

Amb l'acte celebrat al Quirinal, el país tanca una greu crisi política, a l'espera que el Parlament doni llum verd a l'Executiu, cosa que es dóna per garantida, ja que les dues formacions tenen una còmoda majoria a les dues cambres.

El Govern groc-verd, com se'l coneix a Itàlia pels colors que identifiquen les dues formacions que el componen, va néixer després que a última hora Di Maio i Salvini superessin el principal obstacle: la designació de Paolo Savona com a titular d'Economia. Savona va ser vetat per Mattarella el cap de setmana passat, fet que va provocar la renúncia de Conte. Finalment, l'economista contrari a l'euro ocuparà la cartera d'Afers Europeus.

Cinc dones formen part del gabinet, una xifra mica allunyada del rècord que va marcar Matteo Renzi el 2014, quan va formar un govern amb vuit dones. En concret, l'M5S hi aporta tres ministres, Elisabetta Trenta (Defensa), Giulia Grillo (Sanitat) i Barbara Lezzi (Ministeri del Sud), mentre que la Lliga n'aporta dues, Giulia Bongiorno (Administració Pública) i Erika Stefani (Afers Regionals i Autonomies).

L'elenc el completen Giacargo Giorgetti (Lliga), com a sotssecretari de la Presidència; Giovanni Tria (tècnic), Economia; Enzo Moavero Milanesi (tècnic), Exteriors; Alfonso Bonafede (M5S), Justícia; Sergio Costa (tècnic), Medi Ambient; Lorenzo Fontana (Lliga), Discapacitats i Família; Gian Marco Centinaio (Lliga), Agricultura i Turisme; Danillo Toninelli (M5S), Transport i Infraestructures; Marco Bussetti (tècnic), Educació, i Alberto Bonisoli (tècnic), Béns Culturals.



Les primeres felicitacions

Conte va començat a rebre les primeres felicitacions ahir al matí. Un dels primers va ser el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que li va enviar una carta de felicitació. «La seva designació arriba en un moment crucial per a Itàlia i per a la Unió Europea», va assenyalar el polonès en la seva missiva.