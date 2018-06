«He viscut la jornada amb una barreja de sensacions»

Àngels Chacón (Igualada, 1968) serà l'encarregada de pilotar el departament d'Empresa i Coneixement del nou Govern de Quim Torra. Chacón escala posicions dins del departament: fins ara era la directora general d'Indústria, càrrec que va assumir el mes de juny passat. La nova consellera -membre del PDeCat- és tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada. En l'àmbit local, ha estat regidora des del 2011 i des d'aleshores encapçala el departament de Dinamització Econòmica, Coneixement i Internacionalització de la capital de l'Anoia. Chacón és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i està especialitzada en comerç internacional.



Com ha viscut la jornada?

L'he viscut amb una barreja de sensacions. D'una banda sento que ens estan deixant una cosa que no és nostra. Es com si ens haguessin deixat un objecte que no ens correspon i que haurem de tornar. Però també tinc els ànims per encarar aquesta tasca al capdavant del govern del país.

Quin és el moment més especial, per a vostè, de l'acte de presa de possessió?

M'hi ha acompanyat la meva família, i això ha estat molt especial per a mi. També hi era present la persona amb la qual vaig començar la meva trajectòria a la política, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. Per a mi és un mestre i un amic. També hi havia amics directes i que m'han acompanyat en la meva trajectòria professional i política. El més especial per a mi és que hi hagin estat presents els meus dos fills.

Què pot aportar a l'Anoia que hi hagi dues igualadines al nou executiu?

Ja fa temps que l'Anoia va deixar de ser invisible, per tota l'activitat que s'hi fa. Sé molt bé que he de governar per tot Catalu-nya, però està clar que tinc Igualada al cor. Estic satisfeta que el Govern representi tot el territori i que hi hagi tantes dones ocupant càrrecs de responsabilitat. Amb l'Alba Vergés, amb qui comparteixo projectes, ens veurem a les reunions de govern.

Assumeix la conselleria d'Empresa. Com entoma l'encàrrec, tenint en compte que des de Madrid no han parat de dir que han marxat empreses de Catalunya?

Ja tindrem temps de parlar-ne amb detall, però els indicadors de tràfic aeri i de contenidors que arriben al Port de Barcelona parlen per si sols.