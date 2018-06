Polítics absents que són molt presents en una posada en escena amb fort accent igualadí

Il·lusió per obrir una nova etapa i deixar enrere el demolidor article 155, que va cessar el Govern català. Però és una il·lusió que no s'empassava bé, i que fins i tot tenia un sabor amarg. Tot i que amb l'entrada en escena del nou Govern de la Generalitat, i amb l'executiu central del PP en fora de joc, un nou horitzó s'albira en la política catalana i espanyola. Però ahir el groc continuava sent molt present. La igualadina Alba Vergés, que va sortir del Saló Sant Jordi sent consellera de Salut, va arribar a Palau amb una jaqueta groga. El color que ha deixat de ser color per esdevenir símbol i reivindicació. El groc que demana l'alliberament dels presos polítics. Vergés no és l'única igualadina que forma part de l'executiu català. També ho és Àngels Chacón, que fins a aquesta setmana era regidora de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. Chacón, com la resta de nous consellers, portava un llaç groc a la solapa.

La nova consellera de Cultura, Laura Borràs, va anar més enllà i el vestit que lluïa era totalment groc. La nova responsable de la cultura del país també encaixava mans amb igualadins en l'acte de presa de possessió del nou Govern ahir al Palau de la Generalitat. I és que, com no parava de dir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, present a l'acte, «no hi ha dues igualadines en el nou Govern, sinó dues i mitja». Laura Borràs està casada amb el responsable de Creu Roja de la capital de l'Anoia, el doctor igualadí Xavier Botet. «La veiem molt sovint a la ciutat i per a nosaltres és com una igualadina adoptiva», deia Castells.

La posada en escena de l'acte estava totalment calculada. A una banda s'asseien els polítics que entomaven el repte de reconstruir el Govern, a l'altra, els familiars dels presos polítics i exiliats. Cada conseller que prometia el càrrec -sense referències a la Constitució- s'abraçava amb el parent del polític que l'havia precedit en el càrrec.

Entre els assistents, rostres anoiencs i bagencs. La igualadina Maria Senserrich, portaveu del PDeCAT, explicava que havia viscut amb «emoció» l'acte de presa de possessió. «Per fi podrem tirar endavant els projectes de país, però a la vegada estem tristos perquè no tenim entre nosaltres el president Puigdemont i els consellers que són a la presó i a l'exili», destacava un cop acabat l'acte. També emfatitzava que les dues noves consellers igualadines s'ocuparan de dos àmbits molt importants, el de Salut i Empresa. «En certa manera són dues àrees que representen el país», i en aquest sentit es mostrava entusiasmada perquè Chacón, del mateix partit, assumís la cartera d'Empresa. «L'Anoia és una comarca industrialitzada», destacava.

Els polítics bagencs presents a l'acte d'ahir al matí també estaven contents perquè al Govern hi ha dues representants de la Catalunya Central. «Són dues dones amb molta capacitat per assumir les carteres que ara encapçalen», deia l'alcalde de Sallent i president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, David Saldoni. Per la seva banda, el polític bagenc David Bonvehí també afirmava estar content que hi hagi dos membres del govern de la Generalitat que són de la regió central.

Tots també destacaven que van viure amb molta emoció el reconeixement i record dels presos polítics i exiliats amb les famílies. De fet, era el que tots destacaven. Per aquest motiu, malgrat el nou escenari i les ganes de girar full, tots evitaven posar rostre de felicitat absoluta. Un acte sobri, però sense deixar de banda la solemnitat que requereix una cerimònia per mostrar que el país té un nou Govern.

Després del discurs del president, Quim Torra, va ser el moment de les abraçades, els copets d'esquena i les felicitacions. Tot seguit, els consellers -amb les dues igualadines i mitja incloses- van celebrar la primera reunió de l'executiu català.

Cap membre del nou executiu no va sortir al balcó del Palau de la Generalitat per saludar les desenes de persones que hi havia a la plaça de Sant Jaume un cop acabat l'acte institucional. Hi van penjar un cartell que demanava l'alliberament dels presos polítics. Gest que va ser aplaudit pels ciutadans que s'havien concentrat a la cèntrica plaça de Barcelona. Això sí, el president Torra, per no defraudar els ciutadans, va sortir per la porta del palau, enmig d'aplaudiments, per saludar i fer-se algunes fotografies. Torra no parava d'insuflar ànims als ciutadans que volien una encaixada de mans amb ell.

Com que ningú sortia al balcó, els ciutadans van aplaudir els consellers i els polítics coneguts quan sortien del Palau de la Generalitat. Esperança, tota; celebració, poca.