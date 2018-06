El PP insta Sánchez a exigir a Torra que despengi la pancarta de la Generalitat

La vicesecretària general d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha instat aquest diumenge el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a exigir al president de la Generalitat, Quim Torra, que despengi la pancarta amb un llaç groc i el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats' de la façana de la Generalitat.

"Els independentistes no poden apropiar-se de les institucions de tots", ha argumentat Levy en declaracions als mitjans a la seu del PP a Madrid. Segons la també diputada del PPC al Parlament, Torra hauria de "despenjar immediatament" la pancarta "d'activisme independentista" i, si no ho fa, ha demanat a Sánchez que truqui al president del Govern per demanar-li-ho perquè "trenca amb la neutralitat deguda" de les institucions, segons ha subratllat Levy.

D'altra banda, també ha demanat a Sánchez que aclareixi "quins són els riscos que li demana Torra que assumeixi" i s'ha preguntat si formen part d'un "pacte ocult" que l'ha fet arribar a la Moncloa "de la mà de Puigdemont, ERC i Podem". "Espero que Sánchez es comprometi a fer respectar la legalitat constitucional a Catalunya per sobre de l'intercanvi polític", ha insistit.

Preguntada per si el PP presentarà esmenes als pressupostos generals de l'Estat al Senat, en relació a les inversions pactades al País Basc, Levy ha afirmat que faran les esmenes que considerin "oportunes" i ha recordat que tenen majoria absoluta a la cambra alta. "Som un partit seriós, responsable i compromès amb el futur d'Espanya" i "introduirem les esmenes que creiem millors en el text", ha subratllat.