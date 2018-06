El president insta Pedro Sánchez a parlar «de Govern a Govern»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va garantir ahir que el seu Govern assumeix el compromís d'avançar, d'acord amb l'1-O, cap a un estat independent en forma de república. Així va expressar-se just després que els nous consellers prenguessin possessió del seu càrrec i s'aixequés automàticament el 155.

El president de la Generalitat va voler deixar clar que s'ha d'avançar cap a la república com a «casa de tots» amb «pas constant, sense defallir i sense ni un pas enrere».

Torra també va dirigir-se directament al nou president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li un diàleg bilateral. «President Sánchez, parlem, enraonem, prenem riscos, vostès i nosaltres. Seiem a la mateixa taula i negociem de Govern a Govern», va afirmar, i després va afegir que la situació actual «no pot allargar-se».

Una de les primeres decisions del nou Govern, segons va avançar Torra, serà un pla per revertir les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) a instàncies de l'exgovern espanyol del PP.

Torra va començar el discurs fent referència als polítics i líders socials que són a la presó o a l'estranger i va assegurar que el Govern és «deutor de la feina i el sacrifici de l'anterior Govern». «El seu exemple és la nostra força, i el seu camí és el nostre estímul», va afegir, i tot seguit va refermar l'objectiu que puguin sortir en llibertat, tornar a casa i poder fer efectiva la restitució.

Els polítics que estan presos són, segons Torra, «un far» per al Govern i per a una majoria del poble català. Així com un exemple que «fa obrir els ulls a tot Europa». El president de la Generalitat va reivindicar l'1-O i va garantir que el seu Govern assumeix el compromís d'avançar cap al mandat que va sortir del referèndum, és a dir, cap a un «estat independent».