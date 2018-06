Robles confirma que el Govern no inclourà membres de Podem

n La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, va confirmar ahir que el Govern del nou president, Pedro Sánchez, serà «socialista i en minoria», i no inclourà membres de Podem. «No, no, no. Crec que ha quedat clara la posició del senyor Sánchez. Ell va dir que faria un govern socialista, un govern en minoria», va dir en una entrevista a la Cadena Cope, en ser preguntada sobre si hi hauria algun ministre de Podem en el nou Executiu.

Pel que fa al vot favorable dels independentistes a la moció de censura, va dir que no era «un suport exprés» a Sánchez per arribar a la Moncloa, sinó «un no clar» a les polítiques de l'anterior Govern. A més, va refermar el «compromís inequívoc, clar i contundent» del secretari general socialista amb la Constitució i amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Robles va afirmar que el PSOE estava esperant a veure si el Govern prenia alguna «responsabilitat política» després de conèixer-se la sentència del cas Gürtel, i que va ser en veure que no es produïa quan va decidir presentar la moció de censura.

Per la seva part, el secretari d'Organització d'Units Podem, Pablo Echenique, va insistir que Sánchez «té una oportunitat històrica» per «transitar cap a una nova forma de fer política», amb un Govern de coalició de PSOE i Units Podem per «afrontar els reptes que queden per davant fins al 2020». «Un Govern de 84 diputats monocolor del PSOE és més inestable que un Govern que inclogui altres forces polítiques per afrontar els reptes que han de venir», va afirmar.

També va dir que aquesta fórmula defensada pel secretari general del partit, Pablo Iglesias, és «una obvietat» si es volen portar a terme «polítiques progressistes». Tot i això, va dir que una aliança electoral amb els socialistes de cara a les pròximes eleccions generals no seria possible perquè totes dues formacions tenen «projectes polítics diferents».