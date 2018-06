Sánchez, primer president del Govern que promet el càrrec sense símbols religiosos

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va prometre ahir el seu càrrec de president del Govern davant el rei Felip VI, un exemplar de la Constitució i, per primera vegada en democràcia, sense crucifix ni Bíblia. Sánchez va pronunciar la fórmula de promesa posant la seva mà dreta al costat d'una Carta Magna oberta per l'article 62, que estableix les funcions del Rei, entre les quals la de nomenar el president del Govern.

Amb l'arribada de Felip VI a la Prefectura de l'Estat, la Casa Reial va canviar el protocol i va permetre que els alts càrrecs prometin davant el rei sense símbols religiosos, d'acord amb la llibertat religiosa recollida a la Constitució, però Sánchez és el primer president del Govern que en prescindeix. Casualment, l'acte va tenir lloc precisament el dia en què es complien quatre anys de l'anunci de l'abdicació de Joan Carles I.

Sánchez va prometre el càrrec davant el ja expresident del Govern Mariano Rajoy; del ministre de Justícia en funcions, Rafael Catalá, com a notari major del Regne; del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; del president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; i dels presidents del Congrés dels Diputats i del Senat, Ana Pastor i Pío García Escudero.

Després de l'acte de promesa, el rei es va acostar a felicitar Sánchez i es van fotografiar junts, amb Sánchez i Rajoy flanquejant Felip VI. El nou cap de l'Executiu es va avançar per estrènyer la mà de Rajoy, dirigint-se a ell com a «president», i aquest va respondre desitjant-li «molta sort», tal com va fer divendres després que s'acabés el ple del Congrés que va aprovar la moció de censura. Després, tots es van quedar parlant amb el rei i de nou es va poder veure Rajoy i Sánchez intercanviant unes paraules.



Una cerimònia austera

Com és habitual, la cerimònia va durar tot just cinc minuts. Sánchez, amb vestit fosc i corbata de color teula, va esperar l'arribada del rei ocupant el seu lloc en un extrem de la sala d'audiències. En arribar, Felip VI va saludar amb cordialitat els representants dels poders de l'Estat, Rajoy i el ministre de Justícia en funcions, abans d'ocupar el seu lloc al costat de la taula.

Després de la lectura del reial decret del seu nomenament, que per primera vegada recull l'elecció d'un president després d'una moció de censura, Sánchez es va acostar a la taula i va pronunciar la fórmula de promesa: «Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Govern, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres».

Acabada la cerimònia, va tornar al seu lloc i va ser el rei qui es va acostar fins a ell per felicitar-lo, i tot seguit ho van fer totes les altres autoritats. A l'acte també van ser presents el cap de la Casa del Rei, Jaume Alfonsín; el secretari general, Domingo Martínez Colom; i, per últim, el cap del Quart Militar, l'almirall Juan Ruiz Casas.



Els reptes de Sánchez

L'assignatura més difícil per a Sánchez és Catalunya, respecte a la qual s'ha compromès a iniciar una via de diàleg amb l'independentisme per buscar «solucions polítiques» i un encaix constitucional de l'identitat com a «nació» d'aquest territori, però sense admetre el dret a l'autodeterminació. Després del ferm suport a Mariano Rajoy en les mesures de l'Estat contra el sobiranisme, Sánchez trobarà un nou escenari en coincidir amb la finalització de l'aplicació de l'article 155.

Després de definir el nou president de la Generalitat, Quim Torra, com «el Le Pen de la política espanyola» per la seva «xenofòbia i racisme», Sánchez està disposat a parlar amb ell amb l'advertència del PP i Ciutadans, que no avalen aquest diàleg.