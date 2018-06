Artadi: la prioritat del Govern és negociar però no renunciem a la unilateralitat

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha defensat que el Govern no pot renunciar al dret a l'autodeterminació ni a la unilateralitat. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha volgut deixar clar que la prioritat és la negociació. Però en cas que no sigui possible, ha apostat per seguir el camí cap a la independència. "Haurem d'aconseguir la independència per altres camins, aprofitant febleses i enfortint la nostra societat i institucions", ha afegit. Preguntada per la via unilateral, Artadi ha respost que no és la prioritat però que no es pot abandonar res. "Si renunciem a la unilateralitat, quin missatge estem donant a la població i a Madrid?", ha preguntat.

Artadi ha posat en dubte que Sánchez pugui governar gràcies als independentistes i ho ha condicionat a "l'evolució de les coses" tenint en compte que "ha guanyat la moció de censura més per un vot en contra de Rajoy que no pas per un vot a favor de Sánchez". En aquest context, ha afirmat que "no hi ha cap garantia que hi hagi canvis".

Un gest del nou govern de Sánchez podria ser, segons Artadi, que la Fiscalia retiri la querella contra polítics catalans. I un altre gest és "obrir un diàleg, reconèixer que hi ha un problema i que s'ha de ser prou valent per afrontar-lo".

Segons Artadi, el Govern afronta el diàleg "sense precondicions" però alhora sense renunciar al dret a l'autodeterminació, ja que ha defensat que és un dret que tenen els ciutadans i que un Govern no pot decidir manllevar-lo. "No ho podem fer. Aquest dret és irrenunciable", ha conclòs.

La prioritat és negociar amb el nou govern de Sánchez però Artadi també ha avisat que si no és possible, el Govern no es quedarà aturat i seguirà el seu camí. Segons la portaveu del govern, s'haurà d'aconseguir la independència "per altres camins", aprofitant "febleses" i "enfortint" la societat i les institucions. Tot i que ha insistit que el Govern prefereix resoldre el conflicte català com ho fan les democràcia més establertes. En aquest context, ha considerat "impensable" que Espanya es quedi ancorada amb "actituds imperialistes" i no avanci cap a una democràcia "consolidada i moderna".

Preguntada per la via unilateral, Artadi ha considerat que el Govern no pot abandonar res perquè no té dret a fer-ho. "És la prioritat? Es clar que no", ha afirmat per després preguntar-se quin missatge s'enviaria als ciutadans i a Madrid si es renunciés a la unilateralitat.