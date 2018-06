«Defensarem la Constitució i els independentistes ho saben»

És l'home per a tot de Pedro Sánchez, la seva persona de confiança al PSOE, com s'ha vist durant la moció de censura: ell va ser l'encarregat de defensar-la. Molts ja el veuen a la dreta del president Sánchez en el nou Consell de Ministres. El diputat per València no es mulla. No dóna l'abast, afirma, però estarà «on el Pedro vulgui»

n La setmana va començar amb el comitè federal i aquell mateix dilluns a la nit ja va haver-hi contactes amb altres formacions. Li va tocar aquesta part fosca, prèvia als debats a la tribuna. Se li encén la veu en parlar de Ciutadans, a qui retreu que utilitzessin mediàticament la trobada. «La seva estratègia era que Rajoy es dessagnés», afirma. «Els altres no em van demanar res. Tots volien fer fora Rajoy. Per això vaig veure que podia haver-hi majoria. El PNB volia estabilitat, però l'altra opció, la del PP, era més inestable», indica. Per les sentències molt a prop i noves mocions. Era dimecres. «Aquí ja vaig pensar que podien decantar-se». Ábalos es fica al llit normalment tard. És el seu moment d'estar tranquil, després d'hores amb molta gent al voltant. Però aquests tres últims dies s'ha superat. No més de cinc hores de son per dia, però com un soc, precisa, sense problemes d'insomni. Atén aquest diari des del seu pis madrileny al barri de la Latina. Sánchez acaba de prometre el càrrec de president al Palau de la Zarzuela. Han quedat al cap d'una estona. «Cal avançar molt». Cinc-cents whatsapps per llegir, diu aclaparat. Tothom és sanchista ara. Ell ho ha estat sempre. Dels pocs càr-recs que van aguantar durant els mals moments.



I ara què? Ministre o vicepresident?

Seguiré sent secretari d'Organització del PSOE. Estic molt satisfet de l'acció que hem fet, perquè hem aconseguit que s'aprovi una moció de censura, la primera de la democràcia, i que un ciutadà espanyol que no és diputat arribi a ser president del Govern. Dues fites històriques en els quals ha guanyat la democràcia, no el PSOE. Jo, a l'única cosa que aspiro, és a seguir gaudint de la confiança del secretari general.

Quina serà la primera mesura del nou Govern? Una acció simbòlica?

No sabria dir la primera mesura, ha estat tot molt ràpid, de vertigen [just en el moment en què parla s'està veient en la televisió, en un enregistrament].

Un govern inviable, els han dit.

La dreta d'aquest país és apocalíptica. Si no governen ells, Espanya va malament. Aquesta és la vella Espanya, excloent. El seu gran problema és no trencar amb aquest discurs tan reaccionari, tan nodrit pels valors de la dictadura.

Un govern antisistema, com el d'Itàlia, els han dit també.

Estem parlant del PSOE, que ha governat en aquesta democràcia la major part del temps, el partit que més institucionalitat ha donat a aquest país, l'artífex de l'estat de dret, social i democràtic. Si us plau!

Un govern només del PSOE?

Un govern d'inspiració socialista, en principi.

Podria entrar algú de Compromís en el segon esglaó?

Nosaltres aspiràvem a la censura i res més, però constitucionalment el mecanisme incorpora l'alternativa. Ara ens toca procurar certa estabilitat a aquest govern i ampliar la base de suport parlamentari. En aquest sentit, incrementarem molt el diàleg i crec que també cal procurar espais de significació, de sentir-se part de la gestió del Govern. Jo seria partidari que el bloc que ha donat suport a aquesta moció pugui tenir-hi alguna participació.

Fins i tot Podem?

Crec que seria bo que en algun nivell de corresponsabilitat que no sé encara determinar estiguessin també assumint alguna participació, que se sentissin partícips del nou projecte.

Un govern per a quant temps? Pensen esgotar la legislatura?

No, en principi. Però cal atendre els grups polítics que han permès que tirés endavant la moció i el que ens estan demanant és estabilitat. Ciutadans era l'únic que demanava eleccions. Sembla que ho demanava mitja humanitat, però ho demanaven només 32 diputats de 350 i que van acabar donant suport al govern i l'opció de no eleccions. Per tant, haurem de considerar les sol·licituds que ens plantegen aquests grups.

El finançament autonòmic es pot millorar?

Cal abordar-ho, sens dubte.

Ho dic perquè Pedro Sánchez va deixar dos missatges al debat. A Foro Asturias li va dir que no hi havia vímets per reformar el sistema i a Compromís li va dir que tindria l'empatia del govern per superar l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana.

No podem eludir aquesta qüestió perquè hem instat a solucionar-la. No sé fins a quin grau de realització podrem arribar en funció dels temps i del suport parlamentari que tinguem, però que cal iniciar-ho i posar-se en marxa, sens dubte, és el compromís.

Algun govern autonòmic ja ha dit que hi ha mecanismes per flexibilitzar el pressupost del 2018. Es pot fer alguna cosa amb les inversions?

Podrem mirar algunes qüestions, però amb limitacions. El pressupost sempre està sotmès a modificacions dins dels marges que et permet la llei.

Què passarà si els independentistes catalans insisteixen en la seva via de ruptura unilateral d'Espanya? Aplicaran el 155 de nou?

La nostra posició és clara. Defensarem la Constitució en tots els seus aspectes i ho saben. Miri, els grups parlamentaris que abominen el 155 no comparteixen la nostra actitud en aquest procés, però no ens la retreuen tampoc. Retreuen més aviat actituds que no permetin el diàleg. Crec que el moviment independentista ha après d'aquest procés i tots hem d'entendre que ens enfrontem a un problema polític en el qual la política ha d'estar molt present. No ens atabalarem ni precipitarem cap pas, però sí que aspirem a retornar a la normalitat institucional i legal. I tot això a partir de generar bases que permetin l'entesa. No serà una tasca immediata, però són conscients d'un procés que ja estan denominant «desescalar».

Fins ara què han demanat?

Actituds, que cessin els gestos d'hostilitat i s'abaixi el to, de tal manera que es permeti el diàleg polític.

Què s'emportarà el nacionalisme basc del seu suport a Pedro Sánchez?

Estabilitat, que és el que demanen, i la gestió d'uns pressupostos ja aprovats. Res més. És un partit molt antic al qual preocupa l'àmbit europeu i res més, perquè el que havia de treure ja l'hi va donar el PP.