Ernest Maragall vol «recuperar» el Diplocat i les delegacions a l'exterior

El nou conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, confia visitar aquest dimarts el seu predecessor en el càrrec cessat pel govern espanyol i pres a Estremera, Raül Romeva. "Hem de recuperar la presència institucional de Catalunya: hem parlat aquests dies de les delegacions, haurem de parlar, també, del Diplocat," ha explicat Maragall, referint-se als organismes d'acció exterior desmantellats arran de l'aplicació de l'article 155. Maragall ha remarcat el compromís de la seva conselleria: "garantir, enfortir i ampliar la presència, el reconeixement i la dignitat de Catalunya i les seves institucions arreu d'Europa i el món".

El nou conseller ha estrenat el seu mandat visitant les instal·lacions del departament d'Exteriors al carrer de la Pietat número 2. Adreçant-se als treballadors, que l'esperaven a l'entrada, s'ha referit a la conselleria d'Exteriors com "un departament molt petit, però que ocupa l'espai més gran de tots, que és el món sencer". Set mesos després, les portes del despatx que havia ocupat anteriorment Romeva tornen a estar obertes. El despatx està tal i com el va deixar ell; l'únic canvi que ha fet Maragall, de moment, es col·locar una fotografia del seu predecessor al capdamunt d'una estanteria. De les parets encara penja el retrat del president cessat, Carles Puigdemont. L'equip de protocol explica que el substituiran pel de Quim Torra en els propers dies. Encara han de decidir quina serà la seva nova ubicació.

En arribar al departament, Maragall ha estat rebut pels treballadors amb aplaudiments i un ram de flors grogues. Ell els ha felicitat per la seva feina durant els mesos sense govern, per "haver estat la institució que el país havia perdut". En contra d'algunes veus que l'avisaven que el departament havia quedat desmantellat, Maragall ha assegurat que aquest "està viu, fort i llest per reprendre el camí amb eficiència, esforç i responsabilitat".

Maragall promet seguir treballant al costat de Romeva, a qui creu que "és impossible substituir", a més del seu equip. De fet, tant l'un com l'altre van ser diputats al Parlament Europeu, tot i que no van arribar a coincidir mai: després d'una dècada com a eurodiputat per Iniciativa Catalunya Verds (ICV), Romeva deixava el càrrec el juny de 2014, pocs dies abans que Maragall encetés els seus dos anys a l'Eurocambra com a representat d'Esquerra Republicana, abans de ser substituït per l'encara eurodiputat Jordi Solé.

Maragall ha recordat en nombroses ocasions els membres del govern cessat l'octubre passat, que ha qualificat com a "legítim". Quan ha parlat de la recuperació d'institucions com el Consell de Diplomàcia Publica de Catalunya (DIPLOCAT) o les delegacions a l'exterior, Maragall ha dit: "Més que els instruments o els càrrecs, és hora de parlar dels resultats que perseguim, del retorn real que estem en condicions