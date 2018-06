Identifiquen tres homes denunciats per una violació a la sala Razzmatazz

Els Mossos d'Esquadra van identificar ahir els tres homes denunciats per agredir sexualment una noia de 17 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona.

Segons fonts properes al cas, a tots ells els han retirat els passaports de manera preventiva, però no han estat detinguts perquè encara cal esclarir quin grau de participació van tenir en els fets i com van succeir. La Policia de moment analitza les gravacions de les càmeres del local i les declaracions que ha recollit dels testimonis i la víctima.

La violació va produir-se, segons les primeres reconstruccions dels fets, la matinada de divendres en un dels backstage, una zona reservada per a artistes i convidats de la discoteca del Poblenou. Segons va detallar el diari El Mundo, la víctima va denunciar que era amb una altra persona en aquest apartat de la discoteca quan un grup de nois va entrar i tres d'ells la van acabar penetrant sense el seu consentiment.

Va ser una amiga de l'agredida qui va contactar amb els Mossos per denunciar la violació i posteriorment la va acompanyar a l'Hospital Clínic per fer-li un reconeixement. Els Mossos de seguida van prendre declaració a la víctima, que va presentar denúncia, i van obrir una investigació per esclarir els fets.



Col·laboració amb la policia

La Sala Razzmatazz va assegurar ahir que està col·laborant amb la Policia per aclarir els fets. «Razzmatazz ha posat a disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets en el moment de tenir-ne coneixement. Volem respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats», va assenyalar la discoteca en un breu comunicat a Twitter.

Razzmatazz va recordar que està adherida a No callem, un protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. Per això, va facilitar a la policia les gravacions de les càmeres de seguretat que enregistren qui entra i qui surt dels backstage.