Moren 46 persones en un naufragi a prop de Tunísia

El ministeri de Defensa de Tunísia va confirmar ahir al vespre la recuperació de 46 cossos sense vida d'immigrants que pretenien arribar a les costes europees en una barcassa que va naufragar en aigües de Tunísia. Tot apunta que la xifra de morts augmentarà en les properes hores.

Fins ahir al vespre van ser rescatats 68 dels 180 passatgers de l'embarcació, entre els quals hi havia cinc subsaharians, un mar-roquí i un libi, segons va informar l'agència de notícies tunisiana TAP citant el ministeri de Defensa del país.

L'embarcació va enfonsar-se a unes cinc milles nàutiques de les illes dels Quèrquens, prop de Sfax, a la costa oriental de Tunísia. A la barcassa hi viatjaven 180 persones, 80 de les quals eren subsaharians.

La Guàrdia Nacional i la Guàrdia Costanera tunisianes treballen en les tasques de rescat amb la col·laboració d'unitats marítimes, aèries i bussos de l'Exèrcit.

La Fiscalia del Tribunal de Primera Instància de Sfax va ordenar ahir al vespre l'obertura d'una investigació judicial per «acord per creuar il·legalment les fronteres marítimes», un delicte tipificat per la legislació de Tunísia.

Molts ciutadans tunisians fugen del seu país en barcasses que fan servir per intentar arribar a Sicília, una de les escales en les rutes migratòries que comencen a l'Àfrica i acaben a les portes d'Europa. Els tunisians ja representen el 20% dels migrants acollits a Itàlia el 2018, segons fonts de l'ACNUR.