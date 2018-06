Nou dies de vertigen abans de la moció de censura

? Dijous de la setmana passada estava agafant un avió a Barajas per anar a una reunió dels socialistes europeus quan va sonar el telèfon. Era Pedro Sánchez. «No sé si fas bé d'anar-te'n». Sortia la sentència de Gürtel i seria duríssima. Començaven nou dies de vertigen, fins a l'aprovació de la moció de censura que divendres passat va treure Mariano Rajoy de la Moncloa i feia president del Govern el líder del PSOE. «Estàvem en una altra línia i en un altre moment de relació amb el govern, però amb una sentència així feia falta una reacció sense titubejos». Per la mateixa militància, diu José Luis Ábalos (València, 1959). «Es tractava de no decebre, sense valorar que pogués tenir conseqüències majors».