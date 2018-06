Les pluges a Albacete causen destrosses

?Fins a 15 intervencions va haver de fer el Servei Provincial de Prevenció i Extinció d'Incendis (SEPEI) en un total de set municipis de la província d'Albacete afectats per les pluges torrencials que hi va haver durant la tarda de dissabte, i que van arribar a superar els 150 litres per metre quadrat en alguns punts, com a la pedania d'El Gallego, a Elche de la Sierra. El SEPEI també va haver d'actuar a Munera, on van ser rescatades cinc persones, i a Villarrobledo.