Taula té 129 investigats i el Partit Popular com a imputat

? El cas amb la xifra més gran d'imputacions és Taula, que acumula 129 investigats en les set peces obertes. Entre ells hi ha l'expresident de la Diputació de València i del PP provincial Alfonso Rus i alguns dels seus col·laboradors més propers. Només una de les peces, la coneguda com a del Pitufeo, té 50 investigats, entre ells nou dels deu regidors que el PP va aconseguir a l'Ajuntament de València a les eleccions del 2015. Inclou la subpeça de Laterne que investiga Alfonso Grau per finançar il·legalment les eleccions del 2007. En aquesta peça està imputat com a partit el PP. Fa uns dies es va saber que el PP ha estat condemnat en una peça de Gürtel com a responsable a títol lucratiu. En el cas Taula, que també investiga el pagament de comissions a l'empresa pública Imelsa, hi ha més càrrecs vinculats a la gestió del PP investigats. 12 en la peça del «centre d'atenció telefònica», 21 pels contractes zombis a Imelsa, 9 en la gestió d'una altra empresa pública, Ciegsa, que estava dedicada a construir escoles, i deu més pels contractes de l'àrea de Cultura, entre ells l'exregidora María José Alcón.