Troben sana i estàlvia la nena de 12 anys desapareguda des de divendres a Santa Coloma

La nena de 12 anys desapareguda el divendres de la setmana passada a Santa Coloma de Gramenet va ser localitzada ahir sana i estalvia.

«Bones notícies. Ja ha aparegut Magda Glessiene Funes, la nena que estava desapareguda des de divendres. Gràcies a la tasca de @mossos», va anunciar ahir, poc abans de les 2 del migdia, l'alcaldessa Núria Parlon al seu compte de Twitter.

La menor va ser vista per última vegada divendres a 2/4 de 9 del matí i vestia uns pantalons blaus i una camisa de quadres blaus i blancs. Els Mossos d'Esquadra havien fet una crida a través de les xarxes socials per demanar la col·laboració ciutadana i així poder localitzar la nena. Segons la policia catalana, era una desaparició de risc si es té en compte l'edat de la menor.



Missatge de l'AMPA

L'associació de mares i pares de l'escola on estudia la nena havia divulgat a través de les xarxes socials un missatge d'ajuda en el qual detallava que no se'n tenien notícies des que va sortir de casa per anar al col·legi divendres al matí.