Les universitats reservaran una plaça a tots els graus per a estudiants gitanos

Les universitats catalanes hauran de reservar a partir de curs vinent, 2018-2019, una plaça de cada grau als estudiants d'ètnia gitana que així ho acreditin a la preinscripció.

És una mesura que ha aprovat el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per potenciar l'accés a la universitat d'aquest col·lectiu, ara minoritari, i oferir més igualtat d'oportunitats.

Mercè Jou, presidenta del CIC, va explicar ahir que no hi ha dades concretes dels alumnes d'aquesta ètnia a les universitats catalanes, però va defensar que el Govern vol que cada vegada més persones d'ètnia gitana «participin en el món universitari com la resta».

Segons Jou, la mesura dóna resposta a una directiva europea que demana facilitar «treure obstacles» a la no igualtat d'oportunitats i la situa «com una ajuda més» per a persones que no han tingut les mateixes oportunitats.

En el marc del Pla integral del poble Gitano, el CIC ha decidit fer aquesta reserva de places per potenciar l'accés als estudis universitaris a una minoria que tradicionalment «no han prioritzat el fet d'estudiar», ja no només estudis universitaris, sinó de qualsevol mena. «Volem aconseguir que siguin màsters i titulats», va afegir Jou.