L'advocat de Valtonyc confirma que és a Bèlgica i que s'entregarà quan se'l citi

Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, es posarà a disposició de la justícia en els pròxims dies, a partir d'aquest dilluns. Segons ha explicat el seu advocat, Gonzalo Boye, a 'Diario de Mallorca', el raper té intenció de "sortir de la clandestinitat" i presentar-se davant de les autoritats belgues tan bon punt sigui citat. D'aquesta manera, l'advocat ha confirmat que el músic mallorquí es troba a Bèlgica tal i com s'havia especulat des que va marxar de l'estat espanyol ara fa unes setmanes.

El 24 de maig - el dia que finalitzava el termini perquè ingressés en un centre penitenciari a Espanya- Valtonyc no va entrar a presó i aquell mateix dia l'Audiència Nacional va dictar ordre de recerca contra el raper a nivell estatal, europeu i internacional.

El raper mallorquí està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona per les seves lletres. A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional li va donar un termini de deu dies per ingressar en un centre penitenciari.

El cantant recorrerà la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribi el moment, es defensarà davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció.