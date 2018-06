Els acompanyants de Puigdemont diuen que l'anaven a lliurar a Bèlgica

Els dos mossos d'esquadra i l'historiador que anaven amb Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya van al·legar ahir davant del jutge que havien anat a recollir-lo a Finlàndia per acompanyar-lo a Bèlgica, on l'expresident català estava a punt d'entregar-se a la Fiscalia una vegada coneguda l'ordre de detenció internacional contra ell.

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea els va deixar lliures sense cap tipus de mesura cautelar, després de citar-los per un suposat delicte d'encobriment. El quart acompanyant del president destituït, l'empresari gironí Josep Maria Matamala, no es va presentar davant el tribunal espanyol perquè no li van notificar la citació, ja que la seva residència actual és a Bèlgica. El jutge va demanar a la Policia que descobreixi el seu parador per tornar a citar-lo.

Segons fonts jurídiques i fiscals, els agents i Alay van explicar que van anar a Finlàndia a recollir Puigdemont i que el duien a la Fiscalia belga en conèixer l'ordre de detenció europea dictada pel jutge Pablo Llarena. En el cas dels mossos, un d'ells estava aquells dies de vacances i un altre gaudia de dies lliures per assumptes propis, segons van relatar al magistrat. En declaracions als mitjans a la sortida de la declaració, l'advocat d'Alay, Jaume Alonso-Cuevillas (que també defensa Puigdemont) va reiterar que «el tema no té cap rellevància penal». Mostra d'això, va dir, és que ni la fiscalia de l'Audiència Nacional va sol·licitar cap mesura cautelar i tots tres van sortir lliures.