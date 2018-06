Artadi defensa que el Govern no pot renunciar a la unilateralitat

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va defensar ahir que el Govern no pot renunciar al dret a l'autodeterminació ni a la unilateralitat. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, va voler deixar clar que la prioritat és la negociació. Però en cas que no sigui possible, va apostar per seguir el camí cap a la independència.

«Haurem d'aconseguir la independència per altres camins, aprofitant febleses i enfortint la nostra societat i institucions», va afegir. Preguntada per la via unilateral, Artadi va respondre que no és la prioritat però que no es pot abandonar res. «Si renunciem a la unilateralitat, quin missatge estem donant a la població i a Madrid?», va preguntar.

Artadi va posar en dubte que Sánchez pugui governar gràcies als independentistes i ho va condicionar a «l'evolució de les coses» tenint en compte que «ha guanyat la moció de censura més per un vot en contra de Rajoy que no pas per un vot a favor de Sánchez». En aquest context, va dir que «no hi ha cap garantia que hi hagi canvis». Un gest del nou govern de Sánchez podria ser, segons Artadi, que la Fiscalia retiri la querella contra polítics catalans. I un altre gest és «obrir un diàleg, reconèixer que hi ha un problema i que s'ha de ser prou valent per afrontar-lo», va sentenciar.