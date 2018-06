Cs creu que la citació del jutge belga a Llarena «embolica una mica més» la situació política

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha opinat que la citació del jutge de Bèlgica al magistrat del Suprem Pablo Llarena pel 4 de setembre serveix per "embolicar una mica més" la situació política.

En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts al matí, Carrizosa ha apuntat que la citació judicial és conseqüència de la denúncia de Carles Puigdemont i els consellers destituïts a l'estranger, i ha acusat un d'ells, Toni Comín, de promoure la demanda de Llarena per justificar el seu sou com a diputat: "Cobra però no treballa, i per continuar ha de fer coses així, que no porten enlloc, per allargar el seu modus vivendi".

D'altra banda, Carrizosa també ha lamentat que el president del Parlament, Roger Torrent, no hagi inclòs a l'ordre del dia del ple d'aquest dimecres la sessió de control al cap del Govern, Quim Torra.