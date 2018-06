Dos denunciats per la violació a Razzmatazz volien marxar al seu país amb un passaport duplicat al consolat

Els dos homes que van ser detinguts aquest dilluns a la tarda a l'aeroport del Prat per no haver-se presentat a declarar davant la policia després d'haver estat denunciats per una violació múltiple a una menor a la sala Razzmatazz pretenien marxar al seu país, els Estats Units, amb un passaport que els havien duplicat al consolat. "Van anar a dependències oficials del seu país i els van fer un duplicat de la documentació. Esbrinarem com s'ha fet això", ha afirmat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Antoni Rodríguez.

La policia va retirar els passaports de manera preventiva als tres identificats per la violació múltiple a una menor dissabte a la matinada, que en un primer moment no van ser detinguts a l'espera d'esclarir el seu grau de participació en els fets i com van succeir. Els dos detinguts havien d'anar a declarar aquest dilluns davant la policia però no s'hi van presentar.

L'intendent Antoni Rodríguez ha assenyalat que els detinguts, que havien estat citats, "van optar per intentar marxar al seu país i no comparèixer a la cita, en desconeixem el motiu". "No ens va quedar cap altra opció que assegurar la seva declaració, amb presència de la lletrada i ja com a detinguts, ja que la seva actitud de marxar impossibilitaria aquestes diligències que són del tot necessàries per esclarir els fets", ha afirmat el cap de la DIC aquest dimarts.

Quan els dos homes no es van presentar la comissaria a declarar, els Mossos van engegar un dispositiu de recerca que va acabar amb les dues detencions a l'aeroport del Prat. De moment la policia no els implica directament en la violació denunciada mentre que la investigació continua oberta.

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, en funcions de guàrdia d'incidències, va rebre els dos detinguts dilluns a la nit, segons van confirmar fonts judicials. Els dos arrestats havien sol·licitat el procediment d'habeas corpus per detenció il·legal i van ser posats a disposició de l'autoritat judicial. Un cop al jutjat, i davant la presència del seu advocat i de la fiscal, van retirar l'habeas corpus, segons van assenyalar fonts judicials. Els dos homes van quedar detinguts fins aquest dimarts, quan està previst que passin a disposició judicial.

Una noia de 17 anys va denunciar que tres homes l'havien violada la matinada de dissabte en un dels 'backstage' -una zona reservada per a artistes i convidats- de Razzmatazz. La víctima va denunciar que es trobava amb un noi en un camerino quan un grup d'homes va entrar i tres d'ells la van violar. Unes 200 persones es van concentrar dilluns a la tarda davant la sala per condemnar la violació i mostrar la seva "ràbia" davant aquests casos de violència masclista.