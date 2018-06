Ensenyament ofereix 222 places en instituts als mestres de primària

Els serveis territorials d'Ensenyament han publicat a la intranet dels docents les places que els instituts tenen vacants de les especialitats de matemàtiques, català i castellà perquè hi puguin accedir mestres de primària, segons ha pogut confirmar l'ACN. En total, s'ofereixen 222 places a tot Catalunya. Es tracta d'una resolució del Departament d'Ensenyament que permet a funcionaris de carrera del cos de mestres que tinguin reconeguda l'habilitació per impartir matemàtiques, llengua catalana o castellana ser destinats el proper curs en un lloc de treball ordinari d'una d'aquestes tres especialitats en instituts. El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) va presentar un recurs contenciós-administratiu contra les resolucions del departament que permeten aquest traspàs per al proper curs en considerar que és una mesura "il·legal" i va argumentar que no s'oposaria a la mesura si no hi hagués "ni un sol professor de secundària sense treballar ni sense consolidar la plaça".