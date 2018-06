La Guàrdia Civil deté quatre dels condemnats d'Alsasua per risc de fuga

La Guàrdia Civil ha detingut per ordre de l'Audiència Nacional quatre dels joves condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a la localitat navarresa d'Alsasua a l'octubre de 2016. Es tracta de Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urraizola i Iñaki Abad, condemnats a penes d'entre 9 i 13 anys de presó, i que es trobaven en llibertat provisional, mentre que altres tres estaven a la presó des de fa any i mig.

Els joves han estat detinguts per risc de fuga per ordre de la secció primera del Penal, que va emetre la sentència, i a petició de la Fiscalia, segons han informat fonts fiscals.

Els quatre seran traslladats a Madrid per celebrar les 'vistillas' de mesures cautelars en les que el tribunal decidirà si, a petició de la Fiscalia i la resta d'acusacions, els envia a presó abans que decideixi el Tribunal Suprem sobre els recursos i la sentència sigui ferma. Segons les fonts, l'Audiència pretén celebrar les 'vistillas' al llarg del dia d'avui, si bé en el cas d'es possible traslladar els detinguts a temps es posposaran a demà.

Tres dels quatre condemnats han estat arrestats als seus domicilis i al quart se l'ha detingut en el seu lloc de treball.

Dels vuit condemnats en el judici d'Alsasua, l'única que no està a la presó ni ha estat detinguda és Ainara Urkijo, a qui va recaure la pena menor, dos anys per amenaces i desordres públics, de manera que previsiblement no haurà d'ingressar a la presó.

Divendres passat, la secció primera de l'Audiència Nacional va condemnar a penes d'entre 2 i 13 anys de presó als vuit joves acusats d'agredir dos guàrdies civils i les seves parelles a Alsasua el 2016, però no va veure en la seva actuació el caràcter terrorista que els imputava la Fiscalia tot i la "notabilíssima gravetat dels fets".