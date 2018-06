El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, serà el nou ministre de Foment, segons han confirmat fonts socialistes. Ábalos, de 59 anys i diputat per València al Congrés dels Diputats des del 2008. És mestre de professió i consultor de Cooperació Internacional. Anteriorment, havia estat diputat al parlament del País Valencià (2003-2007) i anteriorment regidor de l'Ajuntament de València (1999-2009). Ábalos, que és considerat la mà dreta de Pedro Sánchez, substituirà en el càrrec a Iñigo De la Serna després de la moció de censura Mariano Rajoy. Ábalos se suma als nomenaments ja confirmats de Josep Borrell com a nou ministre d'Exteriors; la també catalana Meritxell Batet com a ministre d'Adminsitracions Públiques; Carmen Calvo com nova vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat; i Maria Jesús Montero com a nova ministra d'Hisenda.