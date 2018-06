JxCat atribueix les accions legals contra Llarena des de Brussel·les a un «pas a l'ofensiva»

El vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha valorat molt positivament que l´expresident Carles Puigdemont i els quatre independentistes que estan a Brussel·les hagin presentat una demanda civil contra el jutge Pablo Llarena davant de la justícia belga per vulnerar el seu dret a un "jutge imparcial i independent", a un "procés judicial just" i a la "presumpció d'innocència"; i que també hagin presentat al Tribunal Suprem una petició de recusació contra Llarena. Per a Costa, aquesta és una "estratègia coordinada i conjunta de defensa" que suposa "entrar en una fase de pas a l´ofensiva" per reaccionar "davant les irregularitats que es cometen i vulneracions de drets, reclamant les responsabilitats que hi hagi".

Segons Costa, els tràmits legals que han iniciat des de Bèlgica impliquen que el Tribunal Suprem no tindrà més remei que acceptar la petició de recusació "i Llarena s´haurà d´inhibir d´instruir el cas pel que respecta als demandants". "Està obligat, té un pleit pendent amb els acusats i, per tant, és un motiu objectiu, no és opinió. Té conseqüència automàtica, i si no es respecta se saltaria la llei", ha assegurat rotund Costa.

D´altra banda, la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha lamentat que la Junta de Portaveus no hagi arribat a un acord de consens sobre la presència de símbols i llaços gros a l´hemicicle. Com ja s´ha explicat, el seu grup és partidari que els escons del Govern també puguin acollir aquest tipus de simbologia, però altres formacions com Cs, PSC i PPC volen circumscriure-ho als seients dels diputats i els grups parlamentaris. "El Parlament no s´ha d´aïllar del que succeeix al carrer, seria una mala solució, i s´ha de defensar la llibertat d´expressió que suposa que tots els diputats puguin exercir els seus drets a l´hemicicle en solidaritat amb els presos i exiliats, i també al Govern", ha sentenciat.