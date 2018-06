L'andalusa María Jesús Montero, nova ministra d'Hisenda

La consellera d´Hisenda de la Junta d´Andalusia, María Jesús Montero, serà la nova ministra d´Hisenda de l´executiu de Pedro Sánchez, segons han conformat fonts socialistes. Montero, persona molt pròxima a la presidenta de la Junta d´Andalusia, Susana Díaz, substituirà Cristóbal Montoro com a màxima responsable dels comptes de l´executiu espanyol i ha de resoldre qüestions pendents com l´articulació del nou finançament autonòmic i la resolució de la intervenció financera de la Generalitat. Precisament aquest dilluns el vicepresident i conseller d´Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avançar que reclamaria al nou executiu de Sánchez que s´aixequi tota la intervenció sobre els comptes del Govern, és a dir, no només les mesures que han decaigut amb el 155, sinó també els controls mensuals que es van posar en marxa el 2015 per evitar suposadament que es destinessin diners públics a l´1-O.

Montero (Sevila, 1966) ha coincidit en múltiples ocasions amb Aragonés i Oriol Junqueras als Consells de Política Fiscal i Financera i fins ara havia conduit els comptes del govern de Susana Díaz amb el repte de quadrar els objectius de dèficit. Té una llarga trajectòria a l´administració socialista d´Andalusia. Entre 2002 i 2004 va ser viceconsellera de Salut, i entre 2004 i 2013 consellera de Salut, a mes de diputada al Parlament andalús des del 2008.

El seu nom completa de moment la quota andalusa a l´executiu de Pedro Sánchez juntament amb la vicepresidenta i ministra d´Igualtat Carmen Calvo. Totes dues prendran possessió en els pròxims dies i participaran ja al primer consell de ministres de l´executiu de Sánchez, que tindrà lloc aquest divendres.

Montero haurà de decidir ara si manté els controls financers que el seu predecessor, Cristóbal Montoro, va imposar a la Generalitat de Catalunya el 2015. El secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar aquest dilluns que de moment aquests controls seguiran actius i s´aixecaran només si es torna "a la normalitat" a Catalunya.