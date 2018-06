Margallo diu que farà «tot el possible» perquè Santamaría no sigui portaveu del PP

L'exministre d'Afers exteriors i diputat del PP, José Manuel García Margallo, va expressar ahir la seva profunda discrepància amb la ja exvicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i va afirmar que farà «tot el possible» perquè no sigui portaveu del PP, segons va informar Antena3.

Margallo va cridar l'atenció sobre el fet que «els únics que queden del primer govern» de Mariano Rajoy en l'actualitat, són precisament Santamaría, al costat de Cristóbal Montoro i Fátima Báñez, dels qui va dir que són «més dòcils intel·lectualment». «Tota la resta ha desaparegut i eren curiosament els que tenien criteri propi. Aquests són l'equip de Soraya, els apostòlics, i han anat substituint uns ministres per uns altres diguem, més intel·lectualment dòcils», va sentenciar.

Com va dir després en declaracions a laSexta recollides per Europa Press, manté profundes discrepàncies amb Sáenz de Santamaría, a qui atribueix la responsabilitat per la posició que ha mantingut l'Executiu de Mariano Rajoy des de la seva primera legislatura respecte de Catalunya, una manera de fer que al seu judici era «errònia». Aquestes «discrepàncies» han estat així «fonamentalment per Catalunya, però no només», perquè tampoc coincideixen «en estratègies» i posicions sobre l'Estat del benestar o el sistam tributari. «No és la meva candidata. Respecto la seva personalitat, el seu treball, la seva capacitat d'ordre, però estratègicament, coincidim molt poc. Crec que això ve de molt lluny», va assenyalar.



Rajoy, al capdavant

Quant a la situació del partit, Margallo considera que Rajoy hauria de seguir als comandaments «fins a un congrés extraordinari». «Que Rajoy marxés ara seria una autèntica catàstrofe per al PP», va dir. «Rajoy té un enorme prestigi i credibilitat en el PP, ha estat un grandíssim president i s'anirà reconeixent amb el temps i ha de seguir als comandaments fins a aquest congrés extraordinari, quan els diferents candidats exposin els seus programes, perquè no es tracta de triar persones sinó d'un projecte polític i cal fer-ne un de coherent», va afegir.