Mor un home per ferides d'arma blanca en un local del barri Gòtic de Barcelona

Un home ha mort per ferides d'arma blanca aquest dimarts a la tarda al barri Gòtic de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Cap a les 17.30 h la policia catalana ha rebut un avís que informava que hi havia un home ferit en aquest barri barceloní. En arribar al lloc dels fets, els agents dels Mossos han trobat la víctima ferida molt greu per arma blanca a l'interior d'un local. Tot i els esforços del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha estat possible salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets. De moment, els Mossos d'Esquadra informen que la víctima està pendent d'identificar. No es descarta que el local pugui ser un dels narcopisos que els veïns d'aquest barri i del del Raval, ambdós a Ciutat Vella, denuncien periòdicament.