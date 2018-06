Els nous consellers agafen el relleu als antecessors en una jornada atípica

n Els nous consellers del Govern català, que dissabte van prendre possessió en un acte carregat d'emotivitat i homenatges als exconsellers presos i a l'exili, van agafar el relleu ahir als seus antecessors en una jornada atípica, sense el tradicional traspàs de carteres. Alguns ho havien de fer avui simbòlicament en la seva visita a la presó d'Estremera (vegeu pàgina següent), on hi ha Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, i altres viatjaran a Brussel·les per trobar-se amb els consellers cessats Lluís Puig, Meritxell Serret i Toni Comín.

En el que va ser ahir el seu primer dia de feina com a nous membres del Govern de la Generalitat, molts d'ells van ser rebuts pels treballadors dels diversos departaments amb rams de flors grocs, pancartes i aplaudiments. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va posar en valor la creació, per primera vegada, d'una conselleria dedicada en bona part a «l'impuls» de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). «Això és un clar indicador que aquest Govern es pren molt seriosament la nova revolució digital que estem vivint», va afirmar, i va lamentar «la manca de normalitat del traspàs».

Per la seva banda, la nova consellera de Cultura, Laura Borràs, va assegurar que farà tàndem amb l'anterior titular de Cultura, Lluís Puig, «des de Barcelona i des de Brussel·les». Borràs va dir que la prioritat és clara: «Tornar a posar en marxa el batec cultural del país que no s'ha aturat mai». El conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, va assegurar que cal «recuperar la presència institucional de Catalunya: hem parlat aquests dies de les delegacions, haurem de parlar, també, del Diplocat», va explicar, referint-se als organismes d'acció exterior desmantellats arran del 155. La consellera de Justícia, Ester Capella, va avançar que les seves prioritats passaran per avançar en polítiques de memòria i obertura de fosses, serveis penitenciaris, mirada de gènere i escurçar els temps de la justícia per revertir la màxima que «la justícia és lenta». Capella sí que va rebre la cartera a mans del seu antecessor, Carles Mundó.