«Ocupes de luxe» a Girona

L'habitatge és un xalet de 794 metres quadrats construïts en una parcel·la de més de 3.000 al barri de Palau. Edificada sobre el carrer Triola número 29, un dels sectors més selectes i amb les propietats més cares de tot Girona, compta amb unes magnífiques vistes a les Gavarres. El seu preu de venda és d'1.576.000 euros.

Només veient la gran porta d'entrada, un sap que els seus veïns s'han «endollat» a la llum. La pregunta sorgeix a l'instant: com és possible que, vivint en un xalet de més d'un milió d'euros, els seus ocupants no paguin els serveis? Es tracta d'una família d'ocupes de luxe que fan servir com a objectius les grans i luxoses propietats dels barris més cars de la ciutat.

Un cotxe aturat enmig del carrer Triola, sense ocupants, crida l'atenció. Al seu costat, un policia municipal n'apunta la matrícula, operatiu que compta amb el suport d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dels cotxes dels ocupes de luxe que la policia ha aturat per no tenir assegurança contra tercers.

El carrer es troba apartat, envoltat de grans extensions de camp i de cases en grans parcel·les enjardinades, on la propietat val uns 2.500 euros el metre quadrat. Per tant, sembla improbable que hi hagi un control policial en un lloc per on amb prou feines passen cotxes. El policia dona a entendre que les autoritats, a causa de l'avís veïnal, ja estan al cas de la família ocupa. Encara que poca cosa poden fer: no poden desallotjar la família si no és a través d'un llarg procés judicial.

La finca en qüestió és una propietat embargada pel Banc Sabadell als seus propietaris l'any 2012. Entre les seves comoditats disposa d'un aparcament amb capacitat per a vuit cotxes, una sala-menjador presidida per un forn de llenya i amb cuina, un celler amb rebost i una impressionant sala amb piscina interior i jacuzzi climatitzats. Se suma al luxe una zona de fitnes i sauna i, en total, més de vuit habitacions i una pista de pàdel al jardí de darrere.

«Sembla increïble. És com si tots anéssim i ocupéssim el xalet que volguéssim, i no haguéssim de pagar hipoteques i treballar tot el que treballem per aconseguir-ho, i a ells ningú els diu res», protesta un dels veïns dels ocupes que, com la resta, prefereix no donar el seu nom per no patir represàlies, segons comenta.

Instal·lats des del març

«Es van instal·lar durant el mes de març, són sud-americans, una família amb nens petits, gent tranquil·la que no genera problemes al barri, cap merder ni festa, només l'entorn familiar. El que sí ens preocupa és que l'assumpte pugui contagiar-se a altres propietats buides», comenta un altre veí sobre la vida dels ocupes en aquest barri de Girona.

En un dels municipis amb la renda per càpita més alta de les comarques gironines, la ciutat de Girona, i en un dels barris més selectes, com és Palau, el cas no deixa de sorprendre els veïns. Tot i això, no es tracta d'un cas aïllat en el mapa de Catalunya i la mateixa situació es repeteix en barris cars de tota Espanya.

Fa poc menys d'un mes, la Comissió de Justícia del Congrés va aprovar una proposició de llei que servirà per accelerar el procés en casos de desnonaments d'habitatges ocupats. El text protegeix els petits propietaris, les ONGs i les entitats públiques propietàries o posseïdores d'habitatges socials. Amb aquest canvi normatiu, que va ser promogut per PDeCAT, s'acceleren els terminis per fer fora els ocupes il·legals. Fins ara, el procés podia allargar-se fins a dos anys, i en canvi a partir d'ara es podrà desnonar en dos mesos. La llei, que encara necessita l'aprovació del Senat, deixa fora entitats bancàries d'aquest sistema. Com que aquest és el cas de l'habitatge ocupat de Palau, els veïns no veuen, ara per ara, una ràpida solució al conflicte.