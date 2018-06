El PP demana ampliar una setmana el termini per presentar esmenes als PGE

El PP ha sol·licitat ampliar fins dilluns 11 de juny el termini per presentar esmenes parcials als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018. El termini acabava aquest dilluns però el PP, després de la moció de censura que ha provocat el canvi de president, ha acusat el PNB de «trencar l'acord» que tenien i, per això, confirma que presentarà esmenes. El portaveu al Senat, José Manuel Barreiro, va assegurar ahir que no són canvis que «vagin contra ningú» sinó que es vol aprofitar el canvi de govern per «introduir millores» sense alterar, va dir, els «pilars bàsics del projecte».

Per fer-ho, sol·liciten a la mesa (on tenen majoria) ampliar el termini per presentar esmenes. A més, també demanen retardar al ple de la setmana el debat sobre els vetos (previst per a avui). D'aquesta manera, el PP argumenta que donen temps al nou president, Pedro Sánchez, per designar un ministre d'Hisenda que pugui venir a explicar els comptes al Senat. El debat final es manté, a priori, per al 19 de juny.