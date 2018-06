El PSC afirma que Albiol no formarà part del govern de Badalona si la moció prospera

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que el líder del PPC a Badalona, Xavier García Albiol, no formarà part del govern de la ciutat si la moció de censura que volen presentar els socialistes contra l'actual alcaldessa, Dolors Sabater, acaba tirant endavant. Ara bé, Iceta no va tancar la porta que el candidat socialista, Àlex Pastor, encapçalés un govern amb càrrecs ocupats pels populars. «Nosaltres haurem impedit que Xavier García Albiol sigui alcalde, quan vam fer alcaldessa Dolors Sabater, i ara no promourem que formi part del govern de Badalona», va resoldre.

Iceta va afirmar que els socialistes de Badalona van permetre l'alcaldia de Sabater «en funció d'un acord que ella des el primer dia va decidir incomplir» i «va presentar una qüestió de confiança que va perdre» i va demanar que es faci un balanç dels tres anys de mandat. «No sé què pensaria d'haver donat l'alcaldia a una persona amb el compromís que l'Ajuntament de Badalona seria neutral amb el procés independentista», va retreure el primer secretari del PSC, que va assenyalar que la majoria que ara governa a Badalona ha tingut l'«oportunitat d'intentar convèncer-nos o canviar d'alcalde i, ara com ara, no ho ha fet».