El PSOE mantindrà el control mensual de les finances de la Generalitat tot i aixecar-se el 155

n El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va assegurar ahir que el Govern espanyol mantindrà la intervenció de les finances de la Generalitat, tot i que ja s'hagi aixecat l'article 155 amb el nomenament dels consellers de l'executiu de Quim Torra i que el nou vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, anunciés dissabte que la mesura quedaria anul·lada «per decisió del Govern de Catalunya».

En una entrevista a Antena 3, Ábalos va explicar que la intervenció total de la Generalitat finalitzarà a mesura que es vagi assolint «el procés de normalització que hem desitjat tots» i es va mostrar partidari de no permetre que es normalitzin «fets excepcionals». «Caldrà estar-ne pendent, ni anticipant-se ni postergant, només acompa-nyant aquest procés de normalització», va assenyalar.

Per la seva banda, el conseller d'Economia, Pere Aragonès, va donar ahir per finalitzada la intervenció financera de la Generalitat i va demanar també que es posi fi a les condicions específiques «discriminatòries» imposades a Catalunya el novembre del 2015 per rebre partides del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Aragonès, que aquest dissabte va ser nomenat vicepresident i conseller d'Economia, va fer aquestes declaracions als periodistes abans d'entrar a la seu del departament d'Economia de la Generalitat, on va tenir un record per al seu antecessor, Oriol Junqueras, i per a altres excàrrecs del Govern que van ser detinguts el 20 de setembre passat.

El nou conseller va assegurar que ahir mateix comunicaria als diferents departaments de l'Executiu que la «intervenció financera» del Govern ha «decaigut». Això implica que els avançaments del model de finançament tornaran a ingressar-se en comptes de la Generalitat o bé que el Govern ja no necessitarà del vistiplau d'Hisenda per efectuar tota mena de despeses, va dir. No obstant això, Aragonès va recordar que encara segueixen vigents els controls aprovats per la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics el novembre del 2015.

Això implica que la Intervenció de la Generalitat encara ha de remetre mensualment a Hisenda un certificat amb tota la informació dels pagaments realitzats per la Generalitat en el mes anterior i acreditar que els esmentats pagaments respecten la legalitat vigent.



«Discriminació cap a Catalunya»

«Esperem que amb la posada en marxa del nou Govern podrem acordar amb el nou o la nova ministra que aquesta mesura discriminatòria cap a Catalunya passi a formar part de la història», va assegurar Aragonès.

El nou titular d'Economia va assegurar que el Govern no intentarà aquest any aprovar un pressupost per a l'exercici en curs, atès que, en cas que hi hagués el quòrum parlamentari necessari, els comptes estarien llestos «just abans de final d'any».

«Gestionarem la pròrroga pressupostària i ens posarem a treballar per al pressupost del 2019», va dir Aragonès. Per una banda, el conseller va recordar al Govern que té pendent el compliment d'una sentència del Suprem sobre la disposició addicional tercera de l'Estatut i saldar el deute de 700 milions que existeix pel finançament dels Mossos d'Esquadra. D'altra banda, Aragonès va comentar que, encara que el Govern té ara competències per executar el pressupost de la Generalitat, existeixen alguns pagaments pendents relacionats amb serveis socials.



«Llarga tradició»

El conseller va precisar que a Catalunya hi ha una «llarga tradició» de serveis relacionats amb la dependència, o bé amb l'atenció a la infància i l'adolescència, que es gestionen directament per part d'entitats socials, i que, com que aquest model és diferent al que existeix a l'Estat, hi ha una sèrie de pagaments bloquejats que espera que se saldin «el més ràpidament possible».