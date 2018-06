Puigdemont i els consellers destituïts a l'estranger denuncien Llarena a Bèlgica

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que van marxar amb ell a l'estranger, tots ells destituïts per l'article 155, han presentat aquest dimarts una demanda civil contra el jutge Pablo Llarena davant de la justícia belga per vulnerar el seu dret a un "jutge imparcial i independent", a un "procés judicial just" i a la "presumpció d'innocència".

Arran de la querella, també han presentat al Tribunal Suprem una petició de recusació contra Llarena perquè, segons ha explicat Toni Comín, "la llei orgànica del poder judicial diu de manera inequívoca que és causa de recusació d'un jutge el fet que tingui un judici pendent amb alguna de les parts de la causa que està instruint". És a dir, un jutge no pot seguir en una causa si ha estat demandat per una de les parts.

"No estem perseguits per la justícia, sinó per la ideologia d'un jutge", ha assegurat Carles Puigdemont, que ha intervingut a la roda de premsa per videconferència des de Berlín.

Llarena, citat el 4 de setembre



Arran de la denuncia, un tribunal belga ha citat el jutge Pablo Llarena pel proper 4 de setembre, segons ha apuntat un dels advocats de la defensa a Bèlgica de Carles Puigdemont i els consellers destituïts. Llarena pot anar a declarar en persona o enviar un representant legal.