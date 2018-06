Rajoy anuncia que dimitirà com a líder del PP

Mariao Rajoy ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió com a president del PP davant del Comitè Executiu del partit, reunit després de la victòria de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. "És el millor per al PP, per a mi, i penso que per a Espanya", ha afirmat Rajoy, que ha assegurat que "ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta etapa", i ara "el PP ha de seguir avançant i construint la seva història de servei sota el lideratge d´una altra persona".

Rajoy ha proposar la celebració d´un d´una Junta Directiva que convoqui un Congrés extraordinari per obrir "una nova etapa amb una nova direcció i més il·lusió que mai". "Compliré el meu mandat de president del PP fins el dia que elegiu a la persona que em substituirà", ha afirmat abans de prometre "lleialtat" al partit i al nou líder de la formació. "Em posaré a l´ordre de qui elegiu", ha conclòs.