Sánchez no descarta apropar els presos amb el canvi de fiscal general de l'Estat

n El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va afirmar que tenir polítics empresonats «no ajuda» a rebaixar la tensió amb Catalunya. «Que facilita el diàleg, baixar la tensió i tractar d'encaminar la situació amb Catalunya el fet que hi hagi presos? No ajuda», va comentar el dirigent socialista, que va afegir que el seu partit «sempre» ha respectat les decisions judicials i va avançar que no entraria a qüestionar-les.

En aquest sentit, va destacar que els consellers i polítics empresonats són «presos preventius» que estan «pendents d'una sentència» i que això respon a una «mesura judicial». Tot i així, sí que va reconèixer que amb el canvi de fiscal general de l'Estat, de qui va dir que desconeix qui serà, es pot produir un canvi de tarannà.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va reclamar al president del Govern central, Pedro Sánchez, un «primer gest immediat» cap a Catalunya promovent el trasllat a presons catalanes de tots els líders sobiranistes a la presó.

«Un primer pas que està en mans de Sánchez és l'acostament dels presos. És una decisió que pot prendre de forma immediata i que significa estrictament complir la llei», va defensar en roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit.



«Càstig injust»

ERC recorda que la seva demanda original és l'alliberament immediat dels presos, però afegeix que un primer gest seria el seu acostament, ja que considera un «càstig injust» que, a part d'estar presos, se'ls obligui a estar en centres penitenciaris de la Comunitat de Madrid.

ERC va donar suport amb els seus vots a la moció de censura del PSOE que va portar Sánchez a la presidència, i Vilalta va explicar que estan expectants sobre el que pugui fer el nou president, encara que ha afegit que no tenen «gaire esperances que suposi un canvi de forma immediata i molt gran».

Els republicans asseguren que acostar els presos seria complir la llei, ja que al·leguen que la legislació contempla que en els seus respectius casos cal respectar la proximitat dels empresonats amb les seves famílies, que resideixen totes a Catalunya.

Va instar el Govern central a abordar la qüestió catalana des del diàleg i la negociació i entenent que és un conflicte que cal encarar des de la «via política» i en cap cas des de la judicialització, com va fer l'anterior gabinet de l'expresident Mariano Rajoy.Vilalta va lamentar que Sánchez ha començat «amb mal peu» perquè el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, no hagués garantit ahir que la intervenció de les finances de la Generalitat s'aixecarà en breu i sense més dilacions.