Trump reivindica el dret a indultar-se a si mateix si el condemnen pel Russiagate

El president d'Estats Units, Donald Trump, va reivindicar ahir el seu «absolut dret» a indultar-se, si bé va assegurar que no exercirà aquesta facultat perquè considera que no ha fet res irregular i que està sofrint una campanya de «caça de bruixes».

El president nord-americà va intervenir d'aquesta manera en el debat sobre un eventual indult a ell mateix en relació amb la investigació federal oberta sobre l'anomenada trama russa o Russiagate, que investiga si Rússia va moure fitxa per ajudar el magnat en les presidencials del 2016. «Com han dit nombrosos experts legals, tinc absolut dret a indultar-me però per què hauria de fer-ho quan no he fet res malament?», va afirmar Trump, en un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter.

«Mentrestant, la interminable caça de bruixes, liderada per tretze demòcrates enfadats i conflictius (i altres) continua cap a les eleccions legislatives a mig mandat», va afirmar, en referència a les properes eleccions parcials parlamentàries als Estats Units.

El president va assegurar, a més, que el nomenament de Robert Mueller com a fiscal especial encarregat d'investigar la possible ingerència russa en les últimes eleccions presidencials va ser «totalment inconstitucional». «Malgrat això, nosaltres juguem al joc perquè jo, a diferència dels demòcrates, no he fet res dolent», va afegir.

El missatge de Trump arriba hores després que el seu advocat, Rudy Giuliani, afirmés que el mandatari pot arribar a indultar-se a si mateix si fos necessari «encara que no té intenció de fer-ho». Giuliani va indicar que probablement el president tingui la capacitat d'atorgar-se a si mateix el perdó presidencial.