Vergés insta Sánchez a derogar el decret que eliminava la sanitat universal

La nova consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, es va estrenar ahir en el càrrec amb una defensa de la universalització de l'assistència sanitària després que el TSJC hagi anul·lat les ordres de Govern que havien de revertir els efectes del decret del 2012. Vergés va assegurar que a Catalunya «donarem assistència sanitària a tothom» i va declarar que el «flamant» president del Govern espanyol té «l'oportunitat de derogar el decret del 2012 que es va carregar» el caràcter universal d'aquesta sanitat.

Vergés va arribar ahir cap a les 10 del matí al departament, on va ser rebuda amb aplaudiments per part d'aproximadament dos-cents treballadors. Un cop dins el departament, Vergés els va dirigir unes paraules i es va reunir amb els alts càrrecsdel departament i del CatSalut per començar a estudiar les conseqüències de l'aplicació del 155. En la seva primera atenció als mitjans, Vergés va lamentar la sentència del TSJC que estima parcialment el recurs del ministeri de Sanitat contra l'ordre de Govern que regulava el contingut i el model la targeta sanitària per a immigrants en situació irregular, per tal de continuar garantint la seva assistència sanitària. Va ser una ordre de Govern que permetia als immigrants sensepapers, però empadronats, tenir una targeta sanitària i poder superar les limitacions del decret del 2012, que deixava al marge d'aquesta atenció totes les persones en situació irregular.

Per a Vergés, la sentència és un exemple de l'«anormalitat» que ha portat el Govern espanyol els darrers mesos a les institucions catalanes. «A Catalunya donarem assistència sanitària a tothom», va declarar l'anoienca. Vergés també es va mostrar confiada en què el nou president espanyol, Pedro Sánchez, aprofitarà «l'oportunitat» de derogar el decret del 2012 que va limitar l'accés universal a la sanitat pública a tot l'Estat espanyol i que a Catalunya es va intentar revertir amb aquestes ordres de Govern anul·lades, en part, pel TSJC i amb la suspensió del Tribunal Constitucional de la Llei de la universalització de l'assistència sanitària, després del recurs del Govern espanyol.



Continuar la gestió de Comín

En la seva arribada al departament de Salut, al recinte de la Maternitat de Barcelona, un grup d'aproximadament dos-cents treballadors mobilitzats per l'ADIC–Salut van obsequiar Vergés amb un ram de roses grogues i la van rebre amb una pancarta on es podia llegir «Hola, República» i «Llibertat presos polítics», i amb aplaudiments. Visiblement emocionada, Vergés va destacar la seva «voluntat de servei» per conduir el departament de Salut i va agrair la tasca del conseller Toni Comín, destituït pel 155, i el seu compromís «amb el país i la seva gent». Per a Vergés, Comín va treballar per «millorar la vida de les persones i el dret a la salut».

La nova consellera, que visitarà Comín avui a Brussel·les per fer el traspàs de carteres, va recordar que el seu antecessor continuarà disposat a «lluitar per una societat millor» des de l'exili. Vergés va afirmar que, entre els objectius que es marca al capdavant del departament, vol fer una gestió de continuïtat de l'obra de Comín.

Vergés també va agrair, en un parlament al vestíbul, la tasca de tots els treballadors del departament i del CatSalut «per haver aguantat aquests mesos obscurs». Va estendre la mostra d'agraïment a tots els treballadors de la sanitat pública, als caps, hospitals i altres equipaments, que, per a Vergés, han treballat perquè la gent no notés «l'anormalitat» que ha instaurat l'Estat els darrers mesos. Vergés va xifrar en 25.000 les declaracions jurades que han hagut de fer des del departament per a tràmits com podien ser «comprar una pròtesis de genoll» i demanar permís per fer qualsevol reunió.

La nova consellera es va reunir ja ahir amb els alts càrrecs del departament, del CatSalut i amb membres d'ADIC-Salut per analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 i la seva reversió, així com per abordar els eixos principals de la política de Salut per a aquest mandat.