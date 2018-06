Coneix els 17 membres del nou govern de Pedro Sánchez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres en una compareixença a La Moncloa la composició del seu nou executiu, que està format per 17 membres (11 dones i 6 homes) que prendran possessió del càrrec en les pròximes hores.

Segons Sánchez, és un executiu que vol reflectir "el millor de l'Espanya que aspira a servir". L'equip del nou president espanyol combina perfils amb experiència contrastada a les institucions de l'Estat, europees o als governs autonòmics del PSOE, i persones de la seva màxima confiança, com Margarita Robles i Jose Luis Ábalos.

Els socialistes catalans hi situen dos noms destacats. L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell, que s'ha significat en el combat contra el procés independentista participant en actes organitzats per Societat Civil Catalana, serà ministre d'Exteriors, mentre que Meritxell Batet assumeix el ministeri d'Administracions Públiques que s'encarregarà de la política autonòmica de l'executiu de Pedro Sánchez.



Margarita Robles - Ministra de Defensa



Margarita Robles és un dels últims noms que faltaven per confirmar en el govern de Pedro Sánchez. Magistrada del Tribunal Suprem i amb una dilatada carrera a la judicatura, serà la nova ministra de Defensa. Entre 1994 i 1996 havia estat secretaria d'Estat d'Interior sota el govern de Felipe González. Robles es va reincorporar a la política l'any 2016, ocupant (com a independent) el número 2 de la candidatura de Sánchez a les generals. Des de fa un any és la portaveu del Grup Socialista al Congrés. Durant la crisi interna al PSOE, sempre va fer costat a Sánchez. Ha estat presidenta de l'Audiència de Barcelona i vocal del Consell General del Poder Judicial. És la desena dona que, de moment, s'incorpora al govern de Pedro Sánchez.



Fernando Grande-Marlaska - Ministre de l'Interior



El president de la sala del Penal de l'Audiència Nacional, el jutge Fernando Grande-Marlaska, serà el nou ministre de l'Interior del govern de Pedro Sánchez. A l'Audiència Nacional ha destacat per la instrucció de causes contra la banda terrorista ETA i per la intervenció policial de l'organització Fòrum Filatèlic. Una altra causa que va instruir va ser la de l'accident del Yak-42 a Turquia, que va costar la vida a 62 militars espanyols el 2003 quan tornaven de l'Afganistan. Quatre mesos després de començar a instruir la causa la va arxivar, en un moviment que eximia de responsabilitats el Ministeri de Defensa capitanejat aleshores per Federico Trillo, però un any més tard es revocaria l'arxiu al·legant que el jutge no havia practicat cap diligència i que hi havia hagut indefensió de les víctimes.



Reyes Maroto - Ministra d'Indústria

La diputada del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Reyes Maroto, serà la ministra d'Indústria de l'executiu de Pedro Sánchez. Maroto és secretària de Desenvolupament Sostenible al PSOE de Madrid i portaveu de Pressupostos, Economia, Ocupació i Hisenda a la cambra madrilenya. També és professora a la Universitat Carles III.



Luis Planas - Ministre d'Agricultura



L'exconseller d'Agricultura (1993-1995) i de Presidència (1994-1996) del govern andalús Luis Planas serà el ministre d'Agricultura del govern de Pedro Sánchez. Planas (València, 1952) és llicenciat en dret i secretari general del Comitè Econòmic i Social Europeu. El seu çes un dels últims noms que es donen a conèixer en un executiu que previsiblement tindrà 17 membres i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat a conèixer al rei Felip VI abans de la publicació dels nomenaments al Butlletí Oficial de l'Estat.



Pedro Duque - Ministre de Ciència, Innovació i Universitats



L'astronauta Pedro Duque serà el nou ministre de Ciència, Innovació i Universitats del nou govern de Pedro Sánchez. Duque, enginyer aeronàutic que va volar a bord del Transbordador Especial Discovery el 1998 i va esdevenir així el primer astronauta espanyol en viatjar a l'espai (el 2003 va fer una segona missió) és l'última incorporació d'un executiu paritari que el president espanyol comunicarà al rei Felip i previsiblement a les 17.00h i que podria presentar públicament mitjançant una compareixença a La Moncloa.



Nadia Calviño - Ministra d'Economia



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha escollit Nadia Calviño per dirigir el ministeri d'Economia. Fins ara Calviño ocupava un alt càrrec a les institucions europees com a directora general de pressupostos de la Comissió Europea (CE). Però abans de la seva etapa a Europa, havia treballat al Ministeri d'Economia. Primer al Servei de Defensa de la Competència a les ordres del llavors secretari d'estat d'Economia, Luis de Guindos, i amb l'arribada de Pedro Solbes al capdavant del ministeri, Calviño va ascendir a directora general de competència. També ha exercit com a professora de la Universitat Complutense. I en el terreny personal, és filla del que va ser director general de RTVE en l'etapa de Felipe González.



Carmen Calvo - Vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Igualtat



L'exministra de Cultura amb el govern Zapatero entre els governs 2004 i 2007, Carmen Calvo, serà la nova vicepresidenta de l'executiu espanyol liderat per Pedro Sánchez. A més, Calvo també ocuparà la cartera d'Igualtat, un ministeri que ja va impulsar José Luis Rodríguez Zapatero i que ara recuperarà l'actual líder socialista i nou president del govern. D'altra banda, Calvo va formar part de l'equip negociador del PSOE amb el PP per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després de la declaració unilateral d'independència del passat 27 d'octubre. Aquest anunci arriba l'endemà que Sánchez oferís el Ministeri d'Exteriors al també exministre Josep Borrell, que va acceptar el càrrec.



José Luis Ábalos - Ministre de Foment



El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, serà el nou ministre de Foment. Ábalos, de 59 anys i diputat per València al Congrés dels Diputats des del 2008. És mestre de professió i consultor de Cooperació Internacional. Anteriorment, havia estat diputat al parlament del País Valencià (2003-2007) i anteriorment regidor de l'Ajuntament de València (1999-2009). Ábalos, que és considerat la mà dreta de Pedro Sánchez, substituirà en el càrrec a Iñigo De la Serna després de la moció de censura Mariano Rajoy. Ábalos se suma als nomenaments ja confirmats de Josep Borrell com a nou ministre d'Exteriors; la també catalana Meritxell Batet com a ministre d'Adminsitracions Públiques; Carmen Calvo com nova vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat; i Maria Jesús Montero com a nova ministra d'Hisenda.



Dolores Delgado - Ministra de Justícia



La fiscal de l'Audiència Nacional Dolores Delgado serà la nova ministra de Justícia. Havia estat portaveu de la Fiscalia de l'Audiència Nacional i està al capdavant de l'àrea de coordinació de la lluita contra el terrorisme gihadista. Nascuda a Madrid el 1962, durant els 25 anys de carrera judicial a l'Audiència Nacional s'ha centrat també en la lluita contra el narcotràfic, el crim organitzat i el terrorisme d'ETA. Va ser, a més, col·laboradora de l'exmagistrat Baltasar Garzón. Després dels atemptats de l'11M del 2004, va passar a especialitzar-se en temes de terrorisme gihadista. Després de les darreres eleccions l'abril del 2018, va ser escollida membre del Consell Fiscal. S'hi presentava com a representat de la Unió Progressista de Fiscals.





L'exsecretaria d'Estat de Canvi Climàtic en el govern Zapatero entre els anys 2008 i 2011, Teresa Ribera, serà la ministra d'Energia i Medi Ambient en el nou executiu espanyol. Ribera, de 49 anys, és directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals amb seu París des del juny del 2014. Abans de ser secretària d'Estat de Canvi Climàtic, va ser directora general de l'Oficina de Canvi Climàtic entre el 2004 i el 2008 i va ocupar diversos càrrecs als ministeris de Foment i Medi Ambient. D'altra banda, és membre de diversos consells assessors entre els quals destaquen el consell de Lideratge Global de la United Nations Sustainable Development Network, el consell assessor global en canvi climàtic del World Forum (WEF) i el de la iniciativa Momentum For Change de la Convenció Marc de l'ONU pel canvi climàtic.



Meritxell Batet - Ministra Administracions Públiques



Meritxell Batet serà la ministra encarregada de liderar la política autonòmica del nou govern de Pedro Sánchez. Es tracta d'una posició estratègica tenint en compte que un dels objectius que s'ha marcat el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es refer les relacions amb Catalunya. Batet forma part de l'executiva del PSC on és secretaria d'impuls federal i, de fet, segons fonts dels socialistes catalans és la seva candidata a ser ministra. Batet però no serà l'única ministra catalana. Aquest dilluns ja es va confirmar que Josep Borrell ocuparà el Ministeri d'Exteriors.



Carmen Montón - Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social



Carmen Montón ha acceptat el càrrec de ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social a l'executiu que està acabant de perfilar el nou president d'Espanya, Pedro Sánchez. Montón, que actualment és consellera de Sanitat Universal i Salut Pública a la Generalitat valenciana, havia format part de l'executiva de Sánchez durant el seu primer mandat al capdavant del PSOE. Aleshores exercia de responsable d'Igualtat, i es va mantenir fidel a Sánchez quan 17 membres de la direcció del partit, entre ells Ximo Puig, van dimitir per forçar que l'ara president espanyol deixés el càrrec.



María Jesús Montero - Ministra d'Hisenda



La consellera d'Hisenda de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, serà la nova ministra d'Hisenda de l'executiu de Pedro Sánchez. Montero, persona molt pròxima a la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, substituirà Cristóbal Montoro com a màxima responsable dels comptes de l'executiu espanyol i ha de resoldre qüestions pendents com l'articulació del nou finançament autonòmic i la resolució de la intervenció financera de la Generalitat. Precisament aquest dilluns el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avançar que reclamaria al nou executiu de Sánchez que s'aixequi tota la intervenció sobre els comptes del Govern, és a dir, no només les mesures que han decaigut amb el 155, sinó també els controls mensuals que es van posar en marxa el 2015 per evitar suposadament que es destinessin diners públics a l'1-O.



Josep Borrell - Ministre d'Exteriors



L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell serà el ministre d'Exteriors del Govern de Pedro Sánchez. L'exministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en l'últim Govern de Felipe González va rebutjar anar de número tres a les llistes del PSC per la província de Barcelona en les darreres autonòmiques perquè es veia fora de la política en actiu. A l'etapa anterior de Sánchez al capdavant del PSOE, l'exministre ja va formar part de l'equip d'experts o «Govern a l'ombra» de què es va fer envoltar.



Magdalena Valerio - Ministra de Treball



La castellanomanxega Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) serà la nova ministra de Treball de l'executiu de Pedro Sánchez. Valerio ha estat consellera de Justícia (2''8-2010), Cultura (2007-2008) i Treball (2005-2007) dels governs socialistes de Castella-La Manxa i actualment ocupava la secretaria executiva de Seguretat Social i Pacte de Toledo del PSOE. Llicenciada en Dret funcionària, ha estat diputada al Congrés dels Diputats entre 2011 i 2016, a més de regidora a Guadalajara i secretària provincial de la Conselleria de Foment a Guadalajara. Amb el seu nomenament, Sánchez paga també el suport que li va prestar a les primàries que el van enfrontar a Susana Díaz. Haurà d'afrontar ara el debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, després que Sánchez es mostrés partidari de crear un impost a la banca per finançar el futur de la prestació.



Isabel Celaá - Ministra d'Educació



L´exconsellera del govern de Patxi López Isabel Celaá (Bilbao, 1949) serà la nova ministra d´Educació. Celaá, que va ocupar aquesta cartera al govern basc entre 2009 i 2012, és catedràtica de llengua i literatura anglesa i té una llarga trajectòria a l´administració basca, on va començar al 1987 com a responsable del gabinet d´Educació i va treballar amb Fernando Buesa i Ramón Jáuregui. Abans de ser consellera va ser vicepresidenta del Parlament basc. El seu nom se suma a la llista de membres de l'executiu que es coneixen fins ara i que Pedro Sánchez podria comunicar personalment al rei Felip VI aquesta tarda abans de fer una compareixença a La Moncloa. Entre les seves tasques pendents, abordar la desarticulació de la LOMCE que l'executiu de Mariano Rajoy ja va suavitzar després de la sortida del ministre Wert però que ha mantingut l'estructura.

Màxim Huerta - Ministre de Cultura i Esport



Màxim Huerta serà el nou ministre de Cultura i Esport del Govern de Pedro Sánchez, segons ha informat el president del Govern en la seva compareixença per informar de la composició del seu Executiu. Aquest nomenament ha estat un dels últims a descobrir-se i no s'ha conegut fins que l'ha fet públic Pedro Sánchez .Sí que es perfilava que l'actual Ministeri d'Educació, Cultura i Esport se separaria en dos.