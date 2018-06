Els grups no arriben a un acord sobre la presència de llaços grocs a la cambra

No hi ha acord sobre els llaços grocs al ple del Parlament. La Junta de Portaveus tenia ahir sobre la taula la proposta del president, Roger Torrent, derivada de la reunió de dilluns, per regular la presència de símbols a l'interior de l'hemicicle. Però una posició comuna no ha estat possible, i la Junta va acabar sense acord. Torrent proposava que a cada escó assignat podria haver-hi els símbols que el seu propietari considerés oportú, sempre que fos democràtic. El problema va venir quan Cs, PSC i PPC van interpretar que la regulació se circumscrivia als seients de cada grup parlamentari, i això permetia que als escons dels diputats a presó o a l'estranger hi hagués llaços grocs, però no a la bancada del Govern. Aquests grups consideren que els escons de l'executiu «són de tothom» i no correspondria incloure'ls en el supòsit de Torrent.