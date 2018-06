La Guàrdia Civil eleva a 3,2 milions d'euros les despeses compromeses de la Generalitat per a l'1-O

Un informe de la Guàrdia Civil remès al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i al titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer, xifra en 3.269.236, 61 euros les despeses compromeses per la Generalitat per al referèndum de l'1 d'octubre. Segons el mateix informe, que té com a objectiu acreditar el presumpte delicte de malversació de fons públics, el Govern va abonar 1.588.188,05 euros d'aquesta quantitat, mentre que va deixar pendent de pagament 1.664.848,56 euros.

El document detalla partides destinades a publicitat, repartiment de cartes certificades amb els nomenaments dels membres de les meses i targetes censals, o despeses atribuïdes al Diplocat o al CTTI. En la interlocutòria de processament, el jutge Llarena va xifrar la presumpta malversació en 1,6 milions d'euros i un informe posterior de la Guàrdia Civil fet públic a l'abril va elevar la xifra als 1,9 milions.

L'informe de l'institut armat està en mas de Llarena des del 21 de maig i abans, en data 11 de maig, es va entregar al titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. En aquest informe, la Guàrdia Civil diferencia entre els diners que, suposadament, s'haurien compromès i els que s'han arribat a pagar. Segons el cos armat, dels més de 3 milions s'han abonat 1.588.188,05 euros, mentre que la Generalitat va deixar pendent de pagar fins a 1.664.848,56 euros.