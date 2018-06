Els matrimonis gais tenen el mateix dret de residència a tots els països de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar ahir que els estats membres no poden obstaculitzar el dret de residència dels cònjuges del mateix sexe de ciutadans europeus encara que els governs d'aquests països conservin la llibertat per autoritzar o no el matrimoni homosexual. En concret, el Tribunal va concloure que el concepte de «cònjuge», en el sentit del Dret de la UE en matèria de llibertat de residència dels ciutadans i dels membres de les seves famílies, inclou els cònjuges del mateix sexe, en resposta a la denúncia, el 2012, d'un matrimoni homosexual.