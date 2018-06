Els Mossos indaguen el mòbil del crim de la menor de Vilanova

Els Mossos d'Esquadra intenten descobrir el mòbil de l'homicidi d'una nena de 13 anys trobada morta dilluns a la nit sota el matalàs d'un veí, ja detingut, que suposadament la va interceptar quan sortia de casa dels avis; un un crim que ha commocionat Vilanova i la Geltrú (el Garraf). El cadàver de la nena, que patia un petit grau d'autisme, va ser localitzat pels seus oncles, després de tres hores de recerca, amagada sota el matalàs d'una habitació del pis on vivia el detingut, que ahir va tornar a l'edifici, a l'avinguda Cubelles de Vilanova, per participar en una reconstrucció dels Mossos d'Esquadra.

Els investigadors intenten descobrir per què l'home suposadament va matar la menor d'edat i si hi havia algun vincle previ entre tots dos, ja que el detingut feia poc que s'havia traslladat a viure amb els seus pares al pis en el qual va ser trobat el cadàver, situat una planta per sota del domicili dels avis de la víctima. La menor estava amb els avis, que l'havien anat a recollir a l'escola, i va sortir de la casa cap a les 7 de la tarda.

La plaça de la vila de Vilanova va quedar petita ahir a la tarda pels milers de persones que s'hi van concentrar en record de la menor assassinada al municipi. Els assistents van deixar rams de flors, espelmes i diversos objectes en memòria de la víctima i es van concentrar a l'indret en silenci per mostrar el seu dolor. La protesta va ser convocada per diverses entitats feministes i va hi va participar l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras.