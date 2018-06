Partits sobiranistes critiquen el nomenament de Borrell

n La portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, va expressar ahir l'«absoluta decepció» del grup parlamentari pels ministres elegits pel president del Govern, Pedro Sánchez. Geis va enumerar els homes i dones escollits per Sánchez, que generen una «absoluta decepció» en el si de la força política creada per l'expresident català Carles Puigdemont. La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va advertir al PSOE que designar Josep Borrell com a ministre «no és la millor manera de començar» la seva etapa de Govern si vol obrir un diàleg amb el Govern català i «ser sensible a la realitat plurinacional de l'Estat».

I el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, va qualificar el nomenament de Josep Borrell com a ministre d'Exteriors com «la pitjor decisió» que podia prendre el nou president socialista de cara a impulsar el diàleg amb Catalunya. Cleries va criticar que s'hagi nomenat ministre a una persona que es manifesta amb «l'extrema dreta» a Catalunya, per la seva intervenció en mobilitzacions de Societat Civil Catalana.