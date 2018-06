Pedro Sánchez confia el Ministeri de Defensa a Margarita Robles

Margarita Robles és un dels últims noms que faltaven per confirmar en el govern de Pedro Sánchez. Magistrada del Tribunal Suprem i amb una dilatada carrera a la judicatura, serà la nova ministra de Defensa. Entre 1994 i 1996 havia estat secretaria d'Estat d'Interior sota el govern de Felipe González. Robles es va reincorporar a la política l'any 2016, ocupant (com a independent) el número 2 de la candidatura de Sánchez a les generals. Des de fa un any és la portaveu del Grup Socialista al Congrés. Durant la crisi interna al PSOE, sempre va fer costat a Sánchez. Ha estat presidenta de l'Audiència de Barcelona i vocal del Consell General del Poder Judicial. És la desena dona que, de moment, s'incorpora al govern de Pedro Sánchez.

La magistrada i cara visible del PSOE al Congrés, Margarita Robles, és la nova ministra de Defensa. Sánchez l'ha situat al capdavant d'una de les carteres més potents de l'executiu, que fins ara ocupava el sevillà Juan Ignacio Zoido.

Durant els governs de Felipe González va ser subsecretària de Justícia i també secretària d'Estat d'Interior. Es va reincorporar a la política el 2016 (com a independent) ocupant el número 2 per Madrid a la candidatura que encapçalava Pedro Sánchez.

Quan Sánchez va abandonar l'escó després de la pugna interna amb el partit per no fer president Rajoy, Robles es va situar com a portaveu parlamentària del Grup Socialista i ha estat la cara visible del PSOE al Congrés. Sempre ha fet costat a Sánchez i va votar 'no' a la investidura de Rajoy.



Llarga trajectòria com a jurista



Com a jurista, destaca que va ser la primera dona en presidir una Sala Penal i la primera presidenta d'una Audiència Provincial (la de Barcelona). Robles també va ser una de les fundadores de l'associació Jutges per a la Democràcia i va formar part del secretariat el 1988.

Des de setembre de 2008 fins a desembre de 2013 va ser vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a proposta del PSOE. Des del 2004 fins que es va reincorporar a la política, el 2016, va ser magistrada del Tribunal Suprem.

Diversos mitjans han publicat informacions sobre la suposada enemistat que té oberta amb el magistrat inhabilitat de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón. Ambdós van coincidir al ministeri de l'Interior els anys 90 com a secretaris d'Estat de Juan Alberto Belloch. En canvi, apunten que una altra de les ministres de Sánchez, Dolores Delgado (a Justícia) és vella amiga del magistrat inhabilitat arran de la investigació de la trama Gürtel.

En el perfil que el PSOE va publicar el 2016 quan es va incorporar de número 2 a la candidatura de Sánchez, el partit la definia com una persona que defensava la necessitat de modernitzar la justícia, atorgar més recursos als jutges per lluitar contra la corrupció, reduir les indults i els aforaments i acabar amb els paradisos fiscals i també es marcava com a prioritat "restituir els drets que s'han retallat als ciutadans" amb lleis com la llei mordassa o la reforma laboral".