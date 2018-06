La policia sospita que la jove de la sala Razzmatazz anava drogada la nit de «l'agressió»

Els Mossos d'Esquadra sospiten que els dos detinguts per una suposada violació múltiple a una menor a la Razzmatazz de Barcelona podrien haver aprofitat que la noia anava beguda i sota els efectes de la marihuana per mantenir-hi relacions sexuals.

Així es desprèn del seu atestat policial, lliurat ahir al jutjat de guàrdia. En aquest sentit, considera que la suposada agressió sexual no va succeir com va denunciar la menor, però les relacions sexuals podrien haver estat delictives a causa del consentiment viciat de la menor pel seu estat de consciència. Els dos arrestats a l'aeroport del Prat quan fugien del país van negar la versió de la noia i van quedar sota custòdia policial en espera de ser citats avui pel jutjat que investiga el cas, que en va prorrogar- la detenció. Els dos homes van ser detinguts per no haver-se presentat a declarar davant la policia i pretenien marxar al seu país, els Estats Units, amb un passaport que els havien duplicat. Segons fonts jurídiques, l'atestat policial recull els dubtes que hi ha sobre la versió de la menor, dubtes que també manté la família.